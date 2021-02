Normaal moet je voor het indienen van een verzoek contact opnemen met Apple Support via e-mail, online chat of de telefoon. Vervolgens wordt het proces in gang gezet. Als je naar de pagina (ook in het Nederlands) gaat krijg je daar de stappen te zien die je moet nemen om de functie uit te schakelen. Het activeringsslot is ooit ingevoerd om diefstal minder aantrekkelijk te maken. Als het activeringsslot is ingeschakeld kan een ander het apparaat niet wissen en in gebruik nemen.



Om een verzoek te kunnen indienen moet je de eigenaar van het apparaat zijn. Het apparaat mag ook niet als verloren staan geregistreerd en het mag niet beheerd worden door een bedrijf of educatieve instelling. Na het invoeren van een geldig e-mailadres en het serienummer van het apparaat moet je bewijzen dat jij de eigenaar bent. Je moet de originele aanschafdatum geven, de locatie waar je het gekocht hebt, een foto of screenshot van de originele kassabon en dergelijke. Apple of een daartoe aangewezen bedrijf zal daarna aan de slag gaan om het verzoek te bekijken. Via e-mail word je op de hoogte gehouden. In de tussentijd kun je aan de hand van een casenummer informeren wat de status is.

Mocht Apple het verzoek honoreren, dan zal het activeringsslot van je toestel worden gehaald en wordt alle data permanent gewist. Het is dus geen oplossing om toegang te krijgen tot de foto’s en andere informatie van een overleden familielid. Volgens Apple moet je zelf zorgen dat je een backup hebt voordat je vraagt om het activatieslot te verwijderen.

De procedure neemt wel enige tijd in beslag. Ben je bang dat jouw toestel inclusief aankoopbon gestolen is en dat iemand nu in staat is om het activeringsslot eraf te halen, dan kun je dit gemakkelijk voorkomen door het toestel meteen als vermist te registreren op iCloud. Het scherm wordt dan vergrendeld en er verschijnt een boodschap op het scherm, waarin je instructies geeft voor de eerlijke vinder.