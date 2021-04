Chiptekort verklaart mogelijk de stilte bij Apple

We wachten en wachten maar… er lijken voorlopig geen nieuwe Apple-producten in zicht en de aankondiging van een april-evenement ligt er ook niet. Mogelijk heeft Nikkei het antwoord. Deze publicatie zegt dat de productie van sommige MacBooks en iPads vertraagd is omdat bepaalde componenten niet geleverd kunnen worden. Ze moeten misschien zelfs uitgesteld worden naar de tweede helft van 2021. Wereldwijd is er een tekort aan chips en hoewel Apple z’n logistieke zaken meestal goed voor elkaar heeft, krijgen ook de MacBook en iPad er nu mee te maken. De iPhone zou gewoon op schema liggen, al is de toevoer ook daar aan de krappe kant.



Bij de MacBooks zou het probleem liggen bij bepaalde componenten op het circuitboard, die nodig zijn voordat de laptop geassembleerd kan worden. Bij de iPad zou het probleem liggen bij de schermen en componenten daarvoor. Een wereldwijd tekort aan drivers die de schermen aansturen treft nu ook Apple.

Nikkei geeft niet aan om welke MacBook en iPad-modellen het precies gaat. Er zou een nieuw model van de iPad Pro op komst zijn, die volgens analist Ming-Chi Kuo deze maand in massaproductie gaat. Het gaat dan om het 12,9-inch model met Mini LED-display. Bij de Macs is Apple druk bezig met de overstap naar Apple Silicon. Volgens Nikkei blijft het probleem nog wel even spelen in de toeleveringsketen. In de winkel zul je er voorlopig nog weinig van merken: alle huidige producten zullen nog gewoon op voorraad zijn, maar op nieuwe MacBook-modellen zul je wat langer moeten wachten.