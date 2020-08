Niet Storen tijdens autorijden

Op je iPhone zit een handige veiligheidsfunctie: Niet Storen tijdens autorijden. Deze functie is bedoeld om je ogen op de weg te houden. Je krijgt tijdens het rijden geen meldingen te zien en je hoeft er ook niet op te reageren. In geval van nood kunnen mensen je toch nog bereiken, maar alle andere notificaties staan uit. In deze tip lees je hoe Niet Storen tijdens autorijden werkt.

Niet Storen tijdens autorijden inschakelen

De functie Niet storen tijdens autorijden kan op twee manieren worden ingeschakeld: automatisch en handmatig. De automatische functie kijkt naar een Bluetooth-verbinding met je autoradio of naar de bewegingssensoren. Je iPhone ziet dan dat je aan het rijden bent. Overigens kun je de functie ook gebruiken als je op de fiets of op een scooter zit, maar dan kun je het beter handmatig inschakelen.

Handmatig inschakelen werkt als volgt:

Check of de knop voor Niet storen tijdens het autorijden is toegevoegd aan het Bedieningspaneel. Is dat niet het geval, dan moet je eerst het Bedieningspaneel aanpassen. Open het Bedieningspaneel. Tik op de knop met het auto-symbool. Je krijgt nu een melding dat Niet storen tijdens autorijden actief is.

Uiteraard kun je de functie uitschakelen als je in de bus of trein zit, of als je passagier bent.

Niet Storen tijdens autorijden: wat werkt er wel en niet?

Als de functie actief is krijg je geen meldingen te zien, maar je kunt nog wel gewoon je navigatiesoftware en andere apps gebruiken. Zolang je iPhone ingeschakeld blijft, is er eigenlijk geen verschil met de normale Niet Storen-functie. Vergrendel je de iPhone, dan blijf je hoorbare instructies van je navigatie-app ontvangen, maar je krijgt geen zichtbare meldingen in beeld.

Zodra je je iPhone wilt ontgrendelen is er wel een verschil met de normale Niet Storen-functie: je moet eerst aangeven dat je niet aan het autorijden bent. Pas dan krijg je weer toegang tot alle apps en andere functies.

Deze functies werken nog wel als Niet storen tijdens autorijden is ingeschakeld:

CarPlay, navigatie-instructies (zie verder in deze tip) en muziek afspelen (ook Spotify of andere muziek-apps) werken nog gewoon. Zodra je verbonden bent met een CarPlay-systeem, wordt Niet storen tijdens het autorijden uitgeschakeld.

Favoriete contactpersonen kunnen je nog steeds bereiken.

Andere contactpersonen kunnen alleen tot je doordringen als ze woorden als ‘urgent’ gebruiken in hun tekstbericht. Dit werkt alleen via de Berichten-app.

Meldingen van bijvoorbeeld Flitsmeister worden niet op het scherm getoond, maar je hoort wel het signaal af gaan. Ook wordt de exacte melding uitgesproken, zodat je weet wat er precies aan de hand is. Dit geldt ook navigatie-apps.

De knoppen om je muziek en podcasts te bedienen vanaf het toegangsscherm blijven actief.

Zo zie je of Niet Storen tijdens autorijden actief is

Op meerdere manieren kun je zien dat de functie actief is:

Je krijgt geen meldingen meer, net zoals bij de normale Niet Storen-modus.

Tijdens het autorijden is het auto-icoontje op het Bedieningspaneel ingeschakeld.

Activeer je het scherm, dan zie je onderstaande melding in beeld.

Het zwarte scherm met auto-icoon zoals op de afbeelding hieronder is alleen te zien als je Siri wilt gebruiken. Het is dus niet zo dat dit scherm continu te zien is. Siri geeft alleen gesproken antwoorden, maar laat geen tekst op het scherm zien.

Niet storen tijdens autorijden en navigatie-apps

We hebben Niet storen tijdens autorijden getest in combinatie met de navigatie-apps van TomTom, Google Maps, Apple Kaarten en Sygic. Al deze apps konden we blijven gebruiken op momenten dat de functie actief was. Je krijgt dus gesproken aanwijzingen, ook als het scherm is uitgeschakeld. Als je wilt kun je het scherm inschakelen en de route-instructies op het scherm zien tijdens het navigeren. Het is dus prima te gebruiken in combinatie met je navigatiesoftware, want er verandert eigenlijk niets. Het belangrijkste verschil is dat je minder telefoontjes en berichten ontvangt en dat je geen meldingen van apps meer ontvangt. Maar dit heeft niets te maken met je navigatie-software.

Verschillen met gewone Niet Storen-functie

De Niet storen tijdens autorijden-functie werkt dus vrijwel hetzelfde als de normale Niet Storen-functie, die mensen vaak ‘s nachts ingeschakeld hebben. Niet storen tijdens autorijden neemt zelfs de instellingen daarvan over, dus als je hebt aangegeven dat je ook geen telefoontjes van favoriete contactpersonen wilt ontvangen, dan kan dat.

Het belangrijkste verschil tussen beide Niet Storen-functies is dat je bij Niet storen tijdens autorijden expliciet moet aangeven dat je niet aan het autorijden bent, zodra je het toestel weer wilt ontgrendelen.

Een ander belangrijk verschil is dat mensen die je proberen te contacteren een automatisch berichtje krijgen dat je aan het autorijden bent. Bij de normale Niet Storen-functie is dat niet het geval. Dit werkt alleen bij de Berichten-app en bijvoorbeeld niet bij WhatsApp.

Instellingen van Niet Storen tijdens autorijden

Je kunt in de instellingen aangeven hoe de functie geactiveerd moet worden:

Ga naar Instellingen > Niet storen en blader omlaag. Kies Niet storen tijdens autorijden. Geef aan of je de functie automatisch, via Bluetooth in de auto of handmatig wilt inschakelen.

Ook kun je zelf aangeven welke personen een automatisch antwoord moeten krijgen. Standaard zijn dit alleen je favorieten, maar je kunt het ook anders instellen.

Het werkt als volgt:

Ga naar Instellingen > Niet storen en blader omlaag. Onderaan het scherm zie je de opties Automatisch antwoord aan en Automatisch antwoord. Geef aan wie het automatische antwoord moet ontvangen: Niemand, Recent, Favorieten of Alle contacten. Je kunt zelf instellen welke tekst er wordt gestuurd.

Niet Storen tijdens autorijden uitschakelen

Ben je aangekomen op je bestemming, dan schakelt de functie automatisch uit als je langzamer dan ca. 20 km/uur rijdt. Ook kun je de functie uitschakelen met de pop-up ‘Ik ben niet aan het rijden’ of via het auto-icoontje op het Bedieningspaneel.

Wil je Niet storen tijdens het autorijden helemaal niet gebruiken, zorg dan dat de instelling op Handmatig staat en dat de knop uit het Bedieningspaneel verwijderd is.

Kinderen en passagiers

Ben je bang dat kinderen de functie uitschakelen, dan kun je dit regelen via Instellingen > Algemeen > Beperkingen > Niet storen tijdens autorijden. Je zou deze functie ook kunnen gebruiken als je wilt dat kinderen veilig naar school kunnen fietsen, zonder dat ze slingerend over de weg steeds op hun iPhone-scherm zitten te kijken. De functie kan ook worden afgedwongen als je bijvoorbeeld een iPhone van de zaak hebt en de beheerder van de iPhones dit heeft ingeschakeld, zodat medewerkers veilig naar huis kunnen rijden.

Ben je passagier, dan kun je de waarschuwing wegtikken met de pop-up ‘Ik ben niet aan het rijden’.

Waarom doet Apple dit?

In Nederland, België en ook in andere landen is er steeds meer roep om het gebruik van smartphones in het verkeer aan banden te leggen. Er was in de VS zelfs een rechtszaak gaande waarbij een bezorgde gebruiker Apple ervan beschuldigde dat ze een dodelijk ongeval in Texas hadden veroorzaakt. Er zat namelijk geen blokkering op FaceTime tijdens het autorijden. Eigenlijk is het de omgekeerde wereld, want je zou ook van mening kunnen zijn dat automobilisten zelf verantwoordelijk zijn voor veilig gebruik van de iPhone in de auto. In deze rechtszaak wordt echter betoogd dat Apple moet zorgen voor beperkingen in functionaliteit tijdens het autorijden.

In Nederland is ook onderzoek gedaan of een verbod op smartphones in de auto kan worden afgedwongen. Met de Niet storen tijdens het autorijden-functie zorgt Apple er automatisch voor dat de iPhone niet meer tijdens het autorijden te gebruiken is, tenzij je expliciet aangeeft dat je NIET aan het rijden bent. Als er dan toch nog brokken komen, ligt de schuld bij jou, want jij hebt de functie bewust uitgezet.

Met deze simpele aanpassing zorgt Apple er dus voor dat ze voldoen aan eisen vanuit overheden en andere instanties rondom verkeersveiligheid, terwijl ze zich tegelijk beter indekken tegen claims. Een win-win-situatie dus.