Net als ieder ander bedrijf, geeft Apple aan de instantie die gaat over Bluetooth nieuwe producten door die gebruikmaken van deze draadloze verbinding. Meestal voert Apple voor nieuwe producten een update door in de bestaande registratie, omdat er gebruikgemaakt wordt van dezelfde Bluetooth-specificaties. Maar deze keer is het dus een nieuwe registratie, onder de categorie Personal Computer.



Registratie voor nieuwe Personal Computer in Bluetooth-database

Apple gebruikt de categorie Personal Computer voor zowel de iPad als Mac, dus het gaat hier vermoedelijk om een nieuw product in één van deze twee productcategorieën. De registratie verklapt nog weinig: er is nog geen modelnummer (zoals die vaak uitlekken via de EEC) en als productnaam staat in de registratie slechts B2002. De registratie is op 22 oktober 2020 gepubliceerd en is voor het eerst ontdekt door de website My Healthy Apple.

MacRumors speculeert dat het voor zowel een aankomend product kan zijn, als de onlangs uitgebrachte iPad Air 2020. Toch lijkt dat laatste onwaarschijnlijk, omdat Apple in dat geval een eerdere registratie een update kan geven. Om wat voor product het dan wel precies gaat, is nog een mysterie.

Een mogelijkheid is dat Apple alvast de nieuwe Mac met Apple Silicon geregistreerd heeft. Naar verwachting kondigt Apple in november de eerste Mac met eigen Apple-chip aan. Tim Cook heeft in juni al beloofd dat de eerste Mac met Apple Silicon dit najaar verschijnt. Mogelijk gaat het om een nieuwe 12-inch MacBook, waar dit een registratie voor is.