Vooral op Reddit zien we meldingen verschijnen van meerdere apps die crashen onder iOS 13.5.1, iOS 14 en andere iOS-versies. Het gaat onder meer om Headspace, Spotify, Pinterest, Tinder, Swarm en andere apps die van de Facebook SDK gebruikmaken. Facebook heeft aangegeven het probleem te onderzoeken. Het probleem ligt bij de Facebook SDK in het algemeen. Het maakt dus niet uit of je in de betreffende apps met Facebook bent ingelogd. Ook als je Facebook mijdt of helemaal geen account hebt zal de app crashen. Afgelopen mei deed zich een soortgelijk probleem voor met crashende apps door Facebook.



Apps met Facebook SDK crashen op de iPhone

Gebruikers op Reddit melden de crashes bij verschillende apps en verschillende iOS-versies.

Een tijdelijke oplossing lijkt om je vliegtuigstand aan te zetten om vervolgens de app op te starten. Sommige apps hebben echter een internetverbinding nodig om te kunnen gebruiken, zoals Foursquare en Swarm. Meer informatie vind je ook via de GitHub-link van de Facebook SDK.

In onze tip lees je hoe je de iPhone vliegtuigmodus kunt activeren. Het is belangrijk dat je iPhone geen verbinding heeft met het internet. Vergeet deze modus niet weer uit te schakelen.

