Hey Calendar-app afgewezen door Apple’s reviewteam

Het is inmiddels een bekend verhaal voor de ontwikkelaars van de Hey-apps. De apps zijn gratis te downloaden maar vereisen een betaald account, die je rechtstreeks via Hey kunt afsluiten en betalen. Dit werkt op dezelfde manier als Netflix: je installeert de gratis app en kunt bij Netflix zelf een abonnement nemen. Na inloggen krijg je alle betaalde content te zien. Apple heeft voor dergelijke ‘reader-apps’ een uitzondering gemaakt, waardoor het is toegestaan om aankopen niet via de App Store te laten verlopen. Maar de nieuwe Hey Calendar-app, die op 2 januari van start had moeten gaan, valt daarbij buiten de boot.

In 2020 speelde dus al hetzelfde probleem rond de Hey Email-app. Afgelopen vrijdag meldde David Heinemeier Hansson, medeoprichter van Hey en Basecamp, dat Hey Calendar om precies dezelfde redenen was geweigerd. Volgens Apple “doet de app niets” en is een in-app aankoop nodig om volledige functionaliteit mogelijk te maken. Zonder die aankoop zou de app niet gedownload mogen worden. Die afwijzing lijkt in strijd met de App Store-regels die stellen dat gratis apps van een betaalde webgebaseerde tools (bijvoorbeeld voor cloudopslag, e-mail en webhosting) zijn toegestaan en geen in-app aankoop vereisen. Wat niet mag, is dat ontwikkelaars hun gebruikers oproepen om buiten de app een aankoop te doen. Maar ook die regel zou binnenkort wel eens kunnen verdwijnen, nu Apple steeds meer onder druk staat.

Apple ziet liever een algemene Hey-app (met aankopen)

Volgens de huidige regels zou Hey Calendar toegelaten moeten worden in de App Store. Apple zegt dat ze liever zien dat Hey de agenda-app samenvoegt met de al bestaande e-mailapp. Maar dat is onterecht. Bedrijven zoals Google en Apple zelf hebben ook standalone apps voor verschillende toepassingen. De oprichters van Hey zijn nog steeds van mening dat Apple de app moet toelaten en regels oplegt aan kleine ontwikkelaars, die niet gelden voor grotere bedrijven. Hansson spreekt over “intimidatietactieken”: je krijgt afwijzingen “door een persoon die je alleen bij je voornaam noemt en je op subtiele wijze vertelt dat het je portemonnee of je knieschijven zijn”.

Het probleem zit er volgens Apple in dat gebruikers niets kunnen doen als ze de app openen. Wat Apple in zo’n geval wil zien, is een koop- of abonneerknop waarmee ze 30 procent van de omzet krijgen. Er zijn grijze gebieden en uitzonderingen, zoals voor Spotify en Amazon’s Kindle, maar die gelden niet voor kleine ontwikkelaars. In 2020 pakte het uiteindelijk gunstig uit voor Hey, nadat zelfs Phil Schiller zich met het conflict bemoeide. Na dagen heen en weer gepraat tussen Apple’s reviewers en de makers van Hey ging het team akkoord met een creatieve oplossing, voorgesteld door Schiller. Hey zou een gratis optie aanbieden in de iOS-app, zodat nieuwe gebruikers zich meteen konden aanmelden. Gebruikers die zich echter aanmeldden via de iOS-app krijgen een gratis, tijdelijk e-mailadres om 14 dagen te testen. Dit is een willekeurig e-mailadres dat je niet zelf kunt kiezen en dat na de testperiode vervalt. Daarna kun je (via de browser) alsnog een echt Hey-mailaccount aanmaken.

Uitzondering voor e-mailapps, maar niet voor agenda’s

Na deze aanvaring met Hey maakte Apple een uitzondering op de App Store-regels, waarin staat dat gratis apps onder bepaalde voorwaarden geen in-app betalingen hoeven te hebben. Het ging daarbij om specifieke diensten zoals cloudopslag, webhosting, VoIP en e-mail. Maar agenda-apps staan niet in dat lijstje en dat is waarom Hey nu opnieuw tegen de regels aanloopt.

In deze YouTube-video kun je een preview zien van de Hey Calendar-app op de desktop. En ook op Android-toestellen kun je een voorproefje krijgen, omdat de app daar wel is goedgekeurd. Wie meer wil weten over het conflict rond Hey Calendar kan in een blogposting van Hansson meer te lezen over het standpunt van Hey in deze zaak. Hey is van plan om Apple’s beslissing aan te vechten, maar overweegt nog hoe ze dat zullen aanpakken. Apple heeft nog niet gereageerd. Misschien moet ook deze keer Phil Schiller er weer aan te pas komen.