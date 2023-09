Apple is stilletjes begonnen met een 'Apps by Apple'-pagina om de eigen apps te promoten. Apps zoals Berichten, Foto's, Herinneringen en dergelijke krijgen extra aandacht, onderverdeeld in verschillende categorie├źn.

Apps by Apple

De nieuwe ‘Apps by Apple’-pagina laat zien welke eigen apps voor iPhone, iPad, Apple Watch, Mac en Apple TV beschikbaar zijn, inclusief nieuwe functies die in iOS 17 (en de andere updates) beschikbaar komen. Ze zijn verdeeld over de categorieën Communicatie, Creativiteit, Productiviteit, Verkennen, Entertainment en Thuis, Gezondheid en Fitness. Er is ook een onderdeel ‘Features’ dat de nadruk legt op algemene functies zoals Siri, iCloud, CarPlay en Continuïteit. De pagina is voorlopig alleen in het Engels beschikbaar, maar zal op termijn ongetwijfeld ook in andere talen te lezen zijn.



De nieuwe website komt op een moment dat Apple de eigen platformen in Europa moet openstellen voor appwinkels van derden, zodat sideloading mogelijk wordt. Deze nieuwe pagina moet laten zien welke voordelen de eigen apps van Apple te bieden hebben. De pagina legt uit hoe gebruikers “verbinding kunnen maken, kunnen creëren en dingen gedaan kunnen krijgen met krachtige en intuïtieve apps die zijn ontworpen om toegankelijk, privé en veilig te zijn”. Naast de bekende apps zoals Safari zet Apple ook Final Cut Pro en Logic Pro voor de iPad in het zonnetje, twee apps die nog maar net zijn uitgebracht. Bij elke app staat een tekst met uitleg wat je als gebruiker aan de app hebt en een link naar meer informatie. Je kunt filteren op apps voor de Mac , iPad, iPhone Apple Watch of Apple TV

Apple benadrukt op de pagina nogmaals hoe ze zijn toegewijd aan privacy en toegankelijkheid. Bij sommige apps zoals de browser en e-mail ben je al in staat om zelf te kiezen welke je gebruikt. Ook op de Mac kun je andere standaardprogramma’s kiezen. Maar voor het kiezen van een andere Camera-app zul je nog een trucje met een persoonlijke automatisering moeten uithalen. Het punt is dat de standaardapps van Apple altijd een breed publiek moeten aantrekken, waardoor ze vaak geen geavanceerde functies bevatten. Dat is bij gespecialiseerde apps wel mogelijk, bijvoorbeeld bij camera-apps voor gevorderden.