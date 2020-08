Phil Schiller is Apple's voormalige marketingbaas en werkt al jarenlang bij Apple. Tegenwoordig is Schiller een zogeheten Apple Fellow en is hij verantwoordelijk voor de App Store en Apple Events. Op deze pagina maak je kennis met Phil Schiller en kom je te weten waarom hij zo belangrijk voor Apple is.

Phil Schiller: de marketingman van Apple

Phil Schiller is regelmatig te zien bij de aankondiging van nieuwe producten. Hij werkt sinds de jaren tachtig bij Apple, al maakte hij wel een korte tussenstop. Met Phil Schiller aan het roer van Apple’s marketingmachine zijn onder meer de iMac, MacBook, iPod, iPhone en iPad de wereld in gebracht. Ook staat Schiller bekend als de bedenker van het klikwiel van de iPod, Apple’s revolutionaire gebruikersinterface. Maar er valt nog veel meer te vertellen over deze topman, die zo belangrijk voor Apple (is geweest), dat hij tot Apple Fellow is benoemd. Dat overkomt maar een klein aantal mensen – zelfs Steve Jobs en Jony Ive schopten het niet zover.

De jeugd en studie van Phil Schiller

Philip (Phil) W. Schiller werd op 8 juni 1960 geboren en groeide op in Natick, Massachusetts. Dat is een kleine gemeenschap met minder dan 2000 inwoners. Schiller studeerde aan Boston College en haalde in 1982 een bachelorgraad in biologie. Veel van zijn banen vóór Apple waren al in de San Francisco Bay Area, Californië. Hij werkte onder andere bij Macromedia, FirePower Systems en als systeemanalist/programmeur bij een ziekenhuis in Boston.

Phil Schiller als VP van Worldwide Marketing

Het bekendst is Schiller van zijn rol als Senior Vice President of Worldwide Marketing bij Apple. Dit is ook waar hij zijn grootste successen vierde.

Hij werkte tussen 1987 en 1993 bij Apple, maar keerder vier jaar later terug nadat Steve Jobs ook zijn rentree maakte bij Apple. Schiller heeft sindsdien meermaals op het podium gestaan tijdens belangrijke presentaties.

Schiller staat bekend als een strenge manager. Hij heeft volgens de overlevering een korte manier van ideeën afwijzen: “NFW”. Dat staat voor No Fucking Way en het is iets waar je als medewerker niet tegenin gaat.

Wat doet Phil Schiller tegenwoordig?

In 2020 verliet Phil Schiller zijn post als hoofd van marketing om het rustiger aan te gaan doen. Vanwege zijn bijdragen aan het bedrijf is hij benoemd tot Apple Fellow – een eretitel voor belangrijke figuren. Onder meer Steve Wozniak, Guy Kawasaki, Bill Atkinson en Rod Holt hebben de titel.

Schiller blijft nog wel voor Apple werken, maar is minder te zien op de werkvloer. Hij blijft verantwoordelijk voor de App Store en Apple Events. Of hij ook nog op het podium te zien is voor de aankondiging van nieuwe producten, is nog de vraag. Schiller gaf aan dat hij meer tijd wil doorbrengen met zijn familie en hobby’s.

Bekijk ook Phil Schiller doet stapje terug, Greg Joswiak nieuwe marketingbaas van Apple Apple heeft vandaag aangekondigd dat Phil Schiller een nieuwe rol krijgt als Apple Fellow. Dit is een persoon die door Apple is erkend voor bijzondere bijdragen op het gebied van techniek of management. Zijn rol wordt overgenomen door Greg Joswiak, die al werkzaam was in een marketingrol.

Keynotes en Phil Schiller: een gouden combi?

Wie net als wij graag naar Apple Keynotes kijkt heeft Schiller vaak voorbij zien komen. Al bij de introductie van Apple’s iBook met Wi-Fi was hij van de partij. Hij sprong hier van een metershoge afstand naar beneden met een iBook in zijn handen. Hiermee bewees hij samen met Steve Jobs dat de laptop écht draadloos internet had.

Toen Steve Jobs in 2009 op ziekteverlof ging, nam Schiller zijn keynotes tijdelijk over. Zo kondigde hij onder meer de iPhone 3GS aan – iets wat normaliter aan Jobs werd overgelaten. Jobs liet daarmee zien dat hij Schiller volledig vertrouwde.

Tijdens de aankondiging en presentatie van de cilindervormige Mac Pro in 2013 sprak Schiller de woorden: “Can’t innovate anymore, my ass!” Dit werd nog vaak herhaald nadat Apple enkele jaren later onder meer de Apple Watch, iPhone X en AirPods op de markt bracht.

Schiller bracht graag humor in zijn presentaties en demo’s. Zo liet hij Steve Jobs en zijn publiek meermaals lachen tijdens een demo van iChat, Apple’s voorganger van FaceTime voor Mac. Vaak waren de humoristische aspecten een dubbelspel met Steve Jobs. De twee konden het duidelijk goed met elkaar vinden.

Schiller heeft het iPod-klikwiel bedacht

Je verwacht het niet van een marketingbaas, maar ook Schiller kon meedenken over nieuwe producten. Zo liep hij een keer het kantoor van Steve Jobs binnen met een nieuw voorstel voor de iPod, die toen nog niet was aangekondigd. “Andere muziekspelers hebben een knop waar je eindeloos op moet drukken om het juiste liedje te zoeken. Als we hier 1000 nummers op willen zetten moeten we een betere manier hebben om te navigeren.”

Met het klikwiel konden gebruikers razendsnel, maar ook nauwkeurig scrollen door hun muziek. Dit werd dé manier van navigeren op de iPod tot het touchscreen het geleidelijk overnam. De iPod werd deels hierom een enorm succes wat Apple mede uit de afgrond hielp.

Wat doet Phil Schiller in het dagelijks leven?

Het dagelijks leven van Phil Schiller is voor het publiek vrij onbekend, maar niet helemaal. Zo weten we dat hij een groot autofanaat is. Porsche is zijn favoriet, maar hij heeft meer auto’s. Zo staan er onder meer een McLaren, Aston Martin, Porsche, Jaguar en Lamborghini in zijn garage.

Verder weten we dat Schiller fan is van fotografie. Hierover heeft hij weleens gehint op het podium en hij is ook wel eens gezien met zijn Canon DSLR. In 2019 deelde hij een foto van Bruce Springsteen tijdens een concert. Hij deelde ook de technische details van de foto.

Ten slotte is Schiller, zoals veel Amerikanen, fan van American football. De Patriots uit de staat New England is het team waar hij voor juicht.

