Het lijkt erop dat Apple het gebruik van apps waarin kunstmatige intelligentie zoals ChatGPT in verwerkt zit wil beperken voor gebruikers van 17 jaar en ouder. Een maker van een mail-app kreeg het bericht dat hun nieuwste update met die integratie geblokkeerd is in de App Store.

De laatste tijd werken steeds meer apps samen met de chatbot ChatGPT. Dat is een chatbot met kunstmatige intelligentie, waaraan je vragen kan stellen en de chatbot vervolgens in volledige volzinnen antwoord op geeft. Ook kan de chatbot zelf volledige teksten maken op basis van jouw invoer. Handig, en daarom vind je dit steeds vaker terug in enkele populaire apps. Onlangs voegde Microsoft ChatGPT al toe aan Edge, Bing en Skype. Blix, ontwikkelaar van de BlueMail-app, had hetzelfde idee maar kreeg van Apple de deksel op zijn neus. De leeftijdsgrens van de app moest namelijk eerst van Apple opgeschroefd worden naar 17 jaar voordat de update met ChatGPT goedgekeurd zou worden, zo meldt The Wall Street Journal.



‘Apps met ChatGPT alleen voor 17 jaar en ouder’

De nieuwste update van de BlueMail-app gebruikt de chatbot bij het opstellen van e-mails, door informatie uit eerdere e-mails en agenda-afspraken te gebruiken. Maar bij het indienen van de update voor de App Store, stak Apple daar een stokje voor. De update werd geblokkeerd en de maker kreeg van Apple te horen dat de functie kon zorgen voor “ongepaste inhoud voor kinderen”. Daarom verzocht Apple de maker om de leeftijdsgrens te verhogen, van 4 jaar en ouder naar 17 jaar en ouder. Maar daar is de ontwikkelaar het niet mee eens. Het verhogen van de leeftijdsgrens zou er namelijk voor zorgen dat hun bereik een stuk minder groot wordt. Ook zegt de ontwikkelaar dat er al andere apps met ChatGPT-achtige functies zijn die niet die hogere leeftijdsgrens hoeven te hebben.

Er bestaat al langer discussie over het gebruik van dergelijke chatbots en hoe veilig zij zijn voor het internet. Apple lijkt daarbij dus een steentje bij te willen dragen, maar meet wel met twee maten doordat niet alle apps met een dergelijke functie zo’n hogere leeftijdsgrens vereisen. Dit gebeurt overigens vaker bij het App Store reviewteam. In het verleden heeft het App Store-team ook al de mail-app Hey geblokkeerd, omdat er volgens Apple geen mogelijkheid was om de app te gebruiken zonder je in de app zelf te kunnen abonneren. Maar er zijn nog veel meer andere apps die dat ook niet hebben, maar wel toegestaan zijn.

Toch kan dit het begin zijn van een nieuwe regel die Apple gaat invoeren en dat de makers van BlueMail de pech hebben dat zij het eerste geval zijn waarbij deze regel zo streng gehanteerd wordt. Ontwikkelaar Blix zegt dat ze in ieder geval tegen Apple’s verzoek in zullen gaan en het er niet zomaar bij laten zitten. Overigens is de ontwikkelaar ook aangesloten bij de Coalition for App Fairness, waarin ontwikkelaars zich tegen Apple keren voor eerlijke regels in de App Store.