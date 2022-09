De mondige ontwikkelaar Kosta Eleftheriou spande in 2021 een rechtszaak aan tegen Apple, omdat hij vond dat updates van zijn app FlickType stelselmatig werden tegengewerkt. In plaats van een jarenlange strijd van David tegenover Goliath heeft hij nu een schikking weten te treffen.

FlickType-ontwikkelaar vs. Apple eindigt in schikking

Kosta Eleftheriou kreeg bekendheid omdat hij regelmatig App Store-scams aan het licht bracht. Het ging vaak om 1-op-1 kopieën van populaire apps die gewoon door het goedkeuringsproces van Apple kwamen, maar ook om scam-apps die duizenden euro’s in rekening brachten. De situatie was voor Eleftheriou extra frustrerend omdat zijn eigen FlickType-app steeds werd tegengewerkt. Uiteindelijk besloot de man om te stoppen met het FlickType-toetsenbord voor de iPhone, omdat elke update door Apple werd afgewezen.



De beschuldigingen vanuit Eleftheriou zijn nog een graadje erger: hij beweert dat Apple FlickType wilde overnemen . Door het goedkeuringsproces stelselmatig te saboteren, hoopte Apple dat ze FlickType voor een habbekrats konden overnemen. Dat lukte niet en vervolgens zou Apple het toetsenbord hebben nagemaakt.

Kortom: frustraties genoeg bij deze ontwikkelaar – en Eleftheriou vond dat hij bewijs genoeg had om een rechtszaak tegen Apple aan te spannen. Inzet van de zaak, was om te bewijzen dat Apple zijn app-updates continu tegenwerkt, terwijl namaak en scams floreren in de App Store.

Apple also removed a version of my FlickType Keyboard that catered specifically to the visually impaired community, because I hadn't updated it in 2 years. Meanwhile, games like Pocket God have not been updated by the developers for 7 years now: https://t.co/3azyIydty7 pic.twitter.com/n36rvHvF4H — Kosta Eleftheriou (@keleftheriou) April 23, 2022

Schikking eindigt in totale stilte

Sindsdien zijn beide partijen regelmatig in de rechtbank verschenen om hun verhaal te doen bij de rechter. Dit leidde op 21 juli 2022 tot een schikking. Helaas is Eleftheriou opeens een stuk minder uitgesproken: hij mag er niets over zeggen. Apple geeft uiteraard ook geen commentaar. Eén ding heeft Eleftheriou in ieder geval wel voor elkaar gekregen: hij heeft het algemene publiek laten zien dat de App Store niet de veilige plek is die Apple belooft. Er staan veel apps in die door het reviewproces zijn geglipt en domweg niet goed zijn gecontroleerd. Soms staan ze zelfs in de top-ranglijsten, zonder dat Apple er iets aan doet. Aan de dure abonnementen, die soms een paar tientjes per week bedragen, verdient Apple mee. Dat zal niet opzettelijk zijn, maar Eleftheriou heeft een punt dat er weinig aan wordt gedaan.

Nog steeds scams

Als oplossing biedt Apple de mogelijkheid om problematische apps achteraf te rapporteren, maar dan zijn er al slachtoffers gevallen. Eleftheriou zegt dat hij met minimale inspanning allerlei scam- en namaakapps kan vinden. Als hij het kan, moet het Apple ook lukken, vindt de ontwikkelaar. Ook beloofde Apple om apps met absurde in-app aankopen voortaan te weigeren, maar dat lijkt nog niet helemaal te lukken: ze bestaan nog steeds.