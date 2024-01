Op het YouTube-kanaal Downsize vind je allerlei bestaande locaties, nagebouwd op een schaal van 1/64. Juyeong Yoo heeft al een Starbucks, de trein uit ‘Slam Dunk’ en de beroemde ‘Joker Stairs’ in The Bronx en de nagebouwd. Het nieuwste project is een Apple Store: om precies te zijn Apple Garosugil in Seoul. De maker heeft alles tot op het kleinste detail nagebouwd. De keuze welke Apple Store het zou worden, was niet moeilijk. Apple Garosugil is volgens de maker de meest iconische en tevens de allereerste Apple Store in Zuid-Korea. Omdat het een losstaand gebouw is, was het bovendien gemakkelijker om na te maken, zo valt te lezen in een interview in Tabletops, een wekelijkse nieuwsbrief over Apple Stores. Maar een simpel klusje was het niet…

Apple Garosugil als diorama

Apple Garosugil is het 12e diorama van Juyeong. Het eerste wat de maker altijd doet is in Google Maps de satellietweergave bekijken, om een indruk te krijgen van de schaal. Aan de hand van auto’s en personen is goed in te schatten hoe groot het bouwproject gaat worden. Hij maakte foto’s in de winkel, om de verhoudingen goed te krijgen. Daarna volgde bijna een maand van bouwen, plakken en schilderen. Alles moest tot in het kleinste detail kloppen, tot aan de bomen met leren zitjes, de iPhone MagSafe-docks op de tafels en de houten zitblokken in het Forum. Zelfs de speciaal voor Apple ontworpen brandblusser moest er exact zo uit zien als in werkelijkheid.

Juyeong begon in 2020 met het maken van dergelijke dioramas en heeft er de afgelopen twee jaar bijna alle vrije tijd in gestoken. Vergeleken met andere projecten was het exterieur eenvoudiger dan eerdere projecte, maar het interieur vroeg extra aandacht. Op zich is het interieur simpel, vindt de maker. Maar er zijn zoveel! Alle iPhones, iPads en andere devices moesten op het kleinste niveau worden nagemaakt. Bij het eerder gemaakte Starbucks-project speelde dat ook: veel kleine spullen met veel detail. Om een Nederlandse vergelijking te maken: Juyeong bouwt op een schaal van 1/64, terwijl Madurodam op een veel grotere schaal van 1/25 is gebouwd.

In onderstaande video kun je 42 minuten lang genieten van de ontstaansgeschiedenis van deze bijzondere miniatuur Apple Store. Mocht de video niet zichtbaar zijn, dan vind je ‘m ook via deze link.

Op het YouTube-kanaal Downsize kun je nog veel meer video’s bekijken. Ook is er een Instagram-account met gedetailleerde foto’s van elk project. Mocht je zelf eens dergelijke miniatuurwerelden willen bekijken, dan zul je een weekendje Hamburg moeten boeken. Daar zijn in Miniatur Wunderland diverse steden (waaronder Venetië, Rio de Janeiro en Monaco) op miniatuurniveau nagebouwd. Scandinavië beslaat maar liefst 300 vierkante meter! Deze Apple Store is er niet te zien, maar het is weer eens wat anders dan Madurodam, waar je misschien al meermaals bent geweest.