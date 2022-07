iCulture Vandaag: dit was maandag 4 juli 2022

We duiken vandaag in de hartslagzones op de Apple Watch, want dit is een nieuwe functie die veel sporters zal aanspreken. We hebben nog meer gezonde functies voor je, want om de Fitbit Slaapprofielen moesten we toch wel even grinniken. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

Lees onze review van de Aqara Curtain Driver E1, een gordijnmotor met HomeKit.

Apps

​

​

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

​ Crunchyroll (gratis, iPhone/iPad/ TV + IAP , iOS 14.0+) - Deze app voor anime-fans ondersteunt nu ProMotion op de iPhone 13 Pro-modellen.

+ , iOS 14.0+) - Deze app voor anime-fans ondersteunt nu ProMotion op de iPhone 13 Pro-modellen. Pestle: Recipe Organizer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 14.0+) - Nu recepten uitwisselen met de hele familie.