Een goede kabel is onmisbaar voor elke Apple-gebruiker, maar niet alle kabels zijn gelijk. Zo is deze nieuwe kabel van Nomad niet eentje die je vaker gezien hebt. De Nomad Universal Cable heeft namelijk een speciale uitsparing om tegelijkertijd zowel je usb-c-apparaten én Apple Watch op te laden.

Nomad Universal Cable voor Apple Watch

Accessoiremaker Nomad heeft al een breed assortiment aan kabels en opladers en vandaag voegen ze daar een nieuwe optie aan toe: de Nomad Universal Cable voor Apple Watch. Deze 1,5 meter lange usb-c-kabel is een echte krachtpatser, waarin een Apple Watch snellader geïntegreerd zit. Met een vermogen van 100 W gebruikt hij 8 W om je Apple Watch op te laden, terwijl de overige 92 W beschikbaar is voor andere usb-c-apparaten. De twee uiteindes van de kabel hebben dus een usb-c-aansluiting, waarvan je er eentje voor een iPhone, iPad, Mac of ander usb-c-apparaat kan gebruiken.

Daarnaast is de kabel extra stevig dankzij een dubbel gevlochten Kevlar-buitenkant. Een siliconen tag helpt om de kabel netjes opgeruimd te houden. Je hebt nog wel een usb-c-stekker nodig om de kabel in het stopcontact te kunnen steken. Nomad adviseert daarvoor minimaal een 20W-lader. In ons overzicht van iPhone-opladers vind je enkele goede keuzes.

Prijs en beschikbaarheid

De Nomad Universal Cable for Apple Watch is voor €100 excl. €11 verzendkosten te koop via de webshop van Nomad. De kabel is aan de enigszins prijzige kant, maar voor deze prijs krijg je een veelzijdige kabel die meerdere apparaten tegelijkertijd kan opladen. Lees ook ons overzicht van andere nuttige Apple Watch-docks voor je bureau en nachtkastje.