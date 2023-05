Marktaandeel Apple Watch loopt terug

In India kan de vlag uit: het lokale merk Fire-Boltt is vanuit het niets zomaar opgeschoven in de ranglijsten. Het is nu de op één na bestverkochte smartwatch wereldwijd en heeft daarmee Samsung van de tweede plek verstoten. Althans, dat blijkt uit de nieuwste rapportage van Counterpoint Research. Fire-Boltt is een merk waar je waarschijnlijk nog nooit van hebt gehoord en dat je ook niet zo snel in de Europese winkels zult aantreffen. De horloges kosten minder dan 25 euro en je kunt er geen apps op installeren. En het uiterlijk… dat oogt wel weer heel bekend.



In 2022 waren er nog drie belangrijke spelers wereldwijd, als het om smartwatches gaat: Apple , Samsung en Huawei. Apple was de onbetwiste marktleider met 32% marktaandeel en Samsung stond op nummer twee met 10%. De rest van de markt was erg versnipperd en bestond uit merken die voor Apple-gebruikers niet zo interessant waren. Huawei viel het afgelopen jaar terug en het afgelopen kwartaal hadden ook Apple en Samsung te maken met teruglopende verkoopcijfers. Dat zorgde ervoor dat er een onverwachte nieuwkomer opeens in de lijsten van Counterpoint Research staat. Al kun je je afvragen of het hier nog wel om een smartwatch gaat. Je kunt je contactenlijst raadplegen en bellen, maar verder kun je er niet zoveel mee. Er is dan ook kritiek op de cijfers van Counterpoint of het wel helemaal eerlijk is. Het zijn eerder simpele activitytrackers in de vorm van een horloge. Fire-Boltt en Samsung staan met 9% marktaandeel vlakbij elkaar, maar de Indiase fabrikant verkocht net een fractie meer.

‘Apple Watch is te duur geworden’

Apple verkocht volgens Counterpoint afgelopen kwartaal voor het eerst minder dan 10 miljoen stuks. Dit zorgde ervoor dat het wereldwijde marktaandeel in het eerste kwartaal terugviel van 32% vorig jaar naar 26% in 2023. Volgens de analisten heeft dit te maken met economisch moeilijke omstandigheden, waardoor dure smartwatches zoals de Apple Watch onbereikbaar zijn geworden. De Apple Watch Series 8 verscheen een maand eerder dan z’n voorganger, maar is toch minder goed verkocht, constateert Counterpoint. En de nog duurdere Apple Watch Ultra hielp ook al niet mee om de smartwatch van Apple toegankelijker te maken.

Goedkope kloon uit India

Fire-Boltt heeft nog een lange weg te gaan om Apple in te halen: er zit nogal een kloof tussen 9% en 26%. Maar met 1,4 miljard Indiase consumenten die voor minder dan 25 euro met een smartwatch-achtig horloge kunnen rondlopen, zou het nog behoorlijk ver door kunnen groeien. Fire-Boltt biedt verschillende modellen aan, die allemaal lijken op de Apple Watch. De aanschafprijs is laag en het werkt met een uniek puntensysteem, waarmee je digitale muntjes kunt verdienen. Die kun je vervolgens inleveren voor producten en diensten.

Volgens Arnav Kishore en Aayushi Kishore is het succes te danken aan snel kunnen reageren op de markt en een “sterke focus op R&D”. Qua functies zit er echter niet veel nieuws in en ook het designteam zal het niet druk hebben gehad. Het merk wil zo goedkoop mogelijke producten op de markt brengen, die kwalitatief toch goed zijn. Fire-Boltt bracht in oktober 2020 de eerste producten uit en verkoopt nu drie keer zoveel horloges als vorig jaar. Al binnen 15 maanden waren ze marktleider in India. Maar de kans dat deze Apple Watch-klonen binnenkort in de Europese winkels liggen, is niet zo groot.