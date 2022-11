De Apple Watch is een handig hulpmiddel om je workouts mee vast te leggen. Denk aan een stevige wandeling of zwemmen in een zwembad, maar ook buiten hardlopen of fietsen. Voor die laatste twee komt er binnenkort wat nieuws. In watchOS 9.2 zit de nieuwe Race Route-functie. Apple heeft deze functie eerder al aangekondigd en werd voor later dit jaar beloofd. MacRumors ontdekte dat de functie in de derde beta van watchOS 9.2 toegevoegd is.



Race Route in watchOS 9.2: hardlopen of fietsten tegen jezelf

De functie komt van pas als je vaak dezelfde route hardloopt of fietst. De Apple Watch houdt die route bij en stelt voor om dezelfde route nog een keer te doen. Tijdens zo’n Race Route krijg je tijdens de workout feedback, bijvoorbeeld of je achterloopt op de vorige keer dat je de route deed. Op deze manier kun je dus proberen jezelf te verslaan.

Deze optie is alleen beschikbaar voor hardloop- en fietsworkouts in de buitenlucht. Je vindt hem in watchOS 9.2 door in de Workout-app bij de desbetreffende training op de drie puntjes te tikken. Daar kun je het soort workout kiezen, zoals open doel, afstand of tijd. In watchOS 9.2 komt daar de Race Route-optie bij. Je ziet meteen een kaartje van de desbetreffende route.

Apple gaf in de Apple Watch Series 8-video al een kleine glimp van deze nieuwe functie. In de video zien we aan het begin een hardloper zijn workout doen en ingehaald worden door zichzelf, waarbij de stembegeleiding via z’n AirPods waarschuwt dat hij achterloopt op z’n vorige hardloopsessie.

De nieuwe functie komt beschikbaar op alle Apple Watch-modellen die watchOS 9 kunnen draaien, dus vanaf de Apple Watch Series 4. We verwachten dat watchOS 9.2 met deze nieuwe functie in december voor iedereen beschikbaar komt. Lees ook ons overzicht van alle nieuwe sportfuncties in watchOS 9 of de nieuwe functies in iOS 16.2.