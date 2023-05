Deze thermostaat met HomeKit is bedoeld voor bierbrouwers

Meross is begonnen met de pre-order van een bijzonder accessoire: een thermostaat met stopcontact. Je sluit deze aan tussen het stroomnet en een verwarmings- of koelapparaat.

Meross Socket Thermostat

De Meross Socket Thermostat MTS960HK is niet de gebruikelijke thermostaat die je op de cv-ketel aansluit. Deze is meer bedoeld voor heel specifieke situaties, zoals het regelen van de watertemperatuur in je aquarium of biervat. Je hangt de temperatuursensor in het water en de thermostaat zorgt ervoor dat de verwarming (of verkoeling) op het juiste moment wordt ingeschakeld. In feite is het dan een combinatie van slimme stekker met temperatuursensor.



Mooi is het accessoire niet, maar hij is wel erg praktisch. De thermostaat kan een maximum van 16 Ampère / 3.680 Watt aan en is te bedienen met Apple HomeKit , Google Home, Amazon Alexa en Samsung SmartThings. De temperatuursensor is twee meter lang en kan dus ook iets verderop worden neergelegd. Hij kan eventueel ook in een bak met vloeistof hangen, waardoor hij bijvoorbeeld geschikt is voor hobby-bierbrouwers. De sensor kan een temperatuur meten tussen -30°C en 110°C. Wellicht zou je er ook de temperatuur van je (op afstand bedienbare) thuissauna mee kunnen regelen. Maar hij zou ook in heel simpele omstandigheden van pas kunnen komen: de foto’s van Meross tonen bijvoorbeeld een verrijdbaar elektrisch kacheltje.

Allerlei instellingen en functies

Het display op de thermostaat toont de huidige kamertemperatuur en de gewenste temperatuur. Die gewenste temperatuur kun je regelen via het apparaat zelf, via de Meross-app of een van de smart home-systemen, zoals HomeKit. Via de eigen app van Meross kun je een schema maken met maximaal 12 tijdsblokken per dag. Met timers, waarschuwingen bij hoge en lage temperaturen, een alarm bij een sensorfout en temperatuurcalibratie kun je goed uit de voeten als je bijvoorbeeld zelf yoghurt maakt. Of andere voedingswaren waarbij de temperatuur van cruciaal belang is.

De Meross Socket Thermostat MTS960HK is in pre-order verkrijgbaar in de winkel van Meross voor €39. Dit is een korting van 20% ten opzichte van de uiteindelijke winkelprijs. Je krijgt vanaf 31 mei geleverd.