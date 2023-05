De Lightning-naar-USB-3-camera-adapter (€49,- bij Apple) is bedoeld om foto’s en video’s van een digitale camera over te zetten. Zodra je de adapter aansluit, wordt automatisch de Foto’s-app geopend. Je kunt dan aangeven welke foto’s en video’s je wilt importeren. Ze worden overgezet en in automatisch in albums gezet. Handig, maar sinds iOS 16.5 en iPadOS 16.5 op je toestel geïnstalleerd zijn, werkt de adapter niet meer. Dat blijkt uit diverse klachten op het MacRumors-forum, Apple supportforum en Reddit.



De adapter heeft een usb-a-poort voor het aansluiten van een camera, microfoon of ander usb-accessoire. Er zit ook een Lightning-poort in voor het opladen van je iPhone of iPad . Volgens gebruikers geeft de adapter geen stroom meer door als je iets aansluit. Opladen via de Lighting-poort lukt niet meer en bij aansluiten van een camera of ander accessoire op de usb-a-poort krijg je een melding dat de adapter te veel stroom gebruikt om te kunnen functioneren. Apple verkoopt het accessoire als een camera-adapter, maar veel mensen gebruiken ‘m ook om allerlei andere dingen aan te sluiten, zoals digitale audioconverters en Ethernet-adapters.

Wachten op update

Apple Support is tot nu toe niet in staat geweest om getroffen gebruikers te helpen. Omdat de bug zich pas voordeed na het installeren van iOS 16.5 is het voor Apple waarschijnlijk gemakkelijk op te lossen met een update. We hopen dat hiervoor een kleine tussentijdse update (iOS 16.5.1) kan worden uitgebracht, omdat de release van iOS 16.6 pas over een paar weken plaatsvindt. Apple is nog maar net begonnen met een nieuwe betaronde: iOS 16.6 beta verscheen afgelopen vrijdag.

Apple bracht iOS 16.5 op donderdag uit, na zeven weken testen met beta’s. In die periode is de bug nooit opgedoken. Ondertussen is de aandacht (ook bij ontwikkelaars) alweer gericht op de volgende stap: iOS 17 wordt tijdens WWDC 2023 aangekondigd en zal veel meer interessante verbeteringen bevatten.