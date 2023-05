In de eerste helft van het jaar brengt Apple meestal twee nieuwe wijzerplaten uit: in februari voor de Black History Month en halverwege het voorjaar met een nieuwe Pride-wijzerplaat. Met watchOS 9.5 is het weer zover, want de nieuwe Pride-wijzerplaat van 2023 kun je met deze update op je horloge zetten.



watchOS 9.5 beschikbaar

De nieuwe Pride-wijzerplaat is meteen de enige grote zichtbare verbetering in watchOS 9.5. De wijzerplaat is er in drie varianten, elk in twee verschillende kleuren. Standaard is er een witte versie, waarbij de gekleurde spikkels als een cirkel ronddraaien rondom de wijzerplaat. Daarbij veranderen de wijzers van kleur, in dezelfde kleur als de ronddraaiende spikkels waar ze naar wijzen. Je kunt op het scherm tikken om de spikkels verder te laten bewegen. In twee andere versies duiden de spikkels de uren aan: eentje met brede streepjes, de ander met daadwerkelijke cijfers. Allemaal in de Pride-kleuren, uiteraard. Bij deze laatste twee kun je ook complicaties instellen. Naast de witte variant zijn deze alledrie er dus ook in het zwart.

Verder biedt de update vooral verbeteringen en bugfixes achter de schermen. Er is wel één belangrijke wijziging voor betatesters. Met watchOS 9.5 en iOS 16.5 kun je toekomstige beta’s installeren via een eenvoudige schakelaar in de instellingen, mits je ingelogd bent met een Apple ID dat bij Apple geregistreerd staat voor het betaprogramma. Je hebt dus geen profiel meer nodig, hoewel dat voor veel mensen wel een manier was om gemakkelijk aan een beta te komen, zonder ontwikkelaar te zijn.

Bekijk ook Nu ook beta's van watchOS en macOS te testen met schakelaar en zelfgekozen Apple ID Sinds iOS 16.4 is het niet meer mogelijk om zomaar de ontwikkelaarsbeta via een profiel te installeren. Met ingang van de nieuwe watchOS- en macOS-versies, geldt dit ook voor beta's voor Apple Watch en Mac.

Releasenotes watchOS 9.5

Dit zijn de officiële releasenotes van watchOS 9.5 voor de Apple Watch:

watchOS 9.5 bevat nieuwe functies, verbeteringen en probleemoplossingen, waaronder een nieuwe wijzerplaat ‘Pride-feest’ ter ere van de LGBTQ+-gemeenschap en -cultuur.

Raadpleeg voor meer informatie over de beveiligingsaspecten van software-updates van Apple de volgende website: https://support.apple.com/kb/HT201222

watchOS 9.5 downloaden

Om de update uit te voeren, doe je het volgende op de gekoppelde iPhone:

Ga naar Mijn Watch > Algemeen. Tik op Software-update en wacht tot de update is gedownload. Hang de Apple Watch aan de lader en wacht geduldig af tot de update is geïnstalleerd.

Terwijl de Apple Watch aan het updaten is, houd je de gekoppelde iPhone in de buurt om het updateproces niet te verstoren. Het updaten van de Apple Watch kan lang uur duren, dus wees vooral geduldig. Zorg er in ieder geval voor dat de verbinding met de oplader niet verbroken wordt. Om de installatie af te ronden is het vereist om de Apple Watch aan de lader te hangen, dus hou daar rekening mee.

Je kan ook direct updaten via de Apple Watch zelf:

Open de Instellingen-app op de Apple Watch. Ga naar Algemeen > Software-update. Wacht tot de Apple Watch gaat zoeken naar de update. Tik op Downloaden. Na het downloaden leg je de Apple Watch aan de oplader. Het installeren begint automatisch.

Lukt het installeren niet? Voor watchOS installatieproblemen, lees je ons bijbehorende artikel.

Bekijk ook Lukt het installeren van watchOS niet? Deze tips helpen Heb je last van watchOS installatieproblemen? Lukt het instellen van de nieuwste watchOS-update niet? In dit artikel helpen we je op weg als je problemen hebt met het updaten van je Apple Watch.