Hoewel Apple begonnen is met de overstap van Intel MacBooks naar modellen met eigen M1-chip, blijven sommige Intel-versies nog altijd beschikbaar. Dat is onder andere handig als je afhankelijk bent van apps die alleen daarop werken.

Apple kondigde tijdens het november 2020-event een drietal nieuwe Macs aan: de nieuwe MacBook Air, nieuwe 13-inch MacBook Pro en de nieuwe Mac mini. De drie modellen hebben allemaal iets met elkaar gemeen: ze draaien op Apple’s nieuwe M1-chip. Dit levert voornamelijk betere prestaties en een langere batterijduur op, maar voor wie nog graag op een Intel-versie werkt is er ook goed nieuws. Van de 13-inch MacBook Pro en de Mac mini zijn nog Intel-versies beschikbaar, evenals de 16-inch MacBook Pro.



Intel MacBooks en Mac mini blijven verkrijgbaar

Voor de 13-inch MacBook Pro houdt Apple twee high-end modellen met Intel in het assortiment. Het gaat dan om de 13-inch MacBook Pro met 2,0-GHz Intel Core i5-processor van de 10e generatie, met 512GB en 1TB opslag. Het voordeel van deze modellen is dat je hier nog Bootcamp op kan blijven gebruiken, de tool om Windows op je Mac te draaien. Bovendien heb je meer keuze bij het samenstellen van de MacBook. Naast de extra 32GB RAM-optie, kun je ook de chip uitbreiden naar een i7-versie. Deze modellen zijn beschikbaar vanaf €2.129,- (512GB) en €2.359,- (1TB).

Er is ook nog geen M1-versie van de 16-inch MacBook Pro aangekondigd. Apple zou daar volgens geruchten wel aan werken, maar vooralsnog heeft Apple ervoor gekozen om alleen de instapmodellen de overstap naar de M1 te laten maken. De extra krachtige 16-inch MacBook Pro blijft dus onveranderd. Bij Apple is dit model beschikbaar voor €2.699,-.

MacBook Air met Intel: alleen nog bij externe verkopers

De MacBook Air is voorlopig het enige model dat bij Apple uitsluitend in de nieuwe M1-variant beschikbaar is. Dat betekent dat dit een uitlopend model is. Je vindt dit model voorlopig nog wel bij andere winkels, maar hou er rekening mee dat de voorraad daarvan de komende maanden terug zal lopen.

Mac mini met Intel alleen in hoogste configuratie

De nieuwe Mac mini met M1 is er in twee configuraties, namelijk met 256GB en 512GB opslag. Maar heb je liever een versie met Intel i5- of i7-chip, dan kan dat ook nog. De Mac mini met 3.0-GHz 6-coreprocessor met 8e generatie Intel i5-chip is verkrijgbaar voor €1.259, met opties tot uitbreiding naar de i7. Bij andere winkels vind je vaak betere deals, maar daar is de i7-versie helaas niet verkrijgbaar. Een leuk detail: de Intel-versie van de Mac mini is nog het enige model in spacegrijs.

