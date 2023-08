De Tesla-app voor iOS heeft een update gekregen en laat je nu via Siri vragen om de deuren te vergrendelen. Dit is mogelijk dankzij de ondersteuning voor Apple Shortcuts.

Met Siri Shortcuts kun je je auto instructies geven om allerlei dingen te doen, simpelweg door het aan Siri te vragen. De update naar versie 4.24.0 kreeg weinig aandacht van Tesla zelf. Ook in de App Store staat maar een korte omschrijving: “Krijg toegang tot de bediening en het klimaat van je auto vanuit de Apple Shortcuts app.” Hierdoor kun je als bestuurder nu veel meer acties uitvoeren dan voorheen, door Hé Siri te zeggen via je iPhone of Apple Watch. Handmatig openen van de app is niet meer nodig.



De lijst met commando’s die je via Siri Shortcuts kunt instellen is vrij lang, van het ontgrendelen en vergrendelen van de autodeuren, openen en sluiten van de kofferbak, starten en stoppen met opladen tot en met de Dog Mode, Bioweapon Defense Mode en Sentry Mode. Alle basisfuncties zitten erin, ook het sluiten van de ramen en het aanpassen van het geluidsvolume of het instellen van een laadlimiet.

Tesla heeft zich als een van de weinige autofabrikanten nauwelijks aangepast aan Apple. Zo kun je bij de meeste huurauto’s er tegenwoordig wel vanuit gaan dat er CarPlay in zit – behalve bij Tesla. Het toevoegen van Siri Shortcuts is een kleine maar wel belangrijke stap om het leven van Apple-gebruikers met een Tesla net iets makkelijker te maken.

Voorheen moest je voor dergelijke Siri-automatiseringen gebruik maken van apps van derden, zoals Tessie. Een nadeel is wel dat je elke gewenste automatisering zelf moet aanmaken en ook de namen moet je exact onthouden en letterlijk hetzelfde uitspreken, maar het is het beste wat je nu kunt krijgen.

De website Not a Tesla App wist de volledige lijst van opdrachten te achterhalen:

Bioweapon Defense Mode

Camp Mode

Ontdooien

Dog Mode

Voertuig voorbereiden

Stoelverwarming instellen (stoelpositie en verwarmingsniveau)

Temperatuur instellen (klimaattemperatuur kiezen)

Ramen ventileren

Media-volume instellen

Emissietest

Alle ramen sluiten

Lichten knipperen

Claxonneren

Vergrendelen/ontgrendelen

Kofferbak openen

Laadpoort openen/sluiten

Deur openen/sluiten (Model X)

Kofferbak openen/sluiten

Schildwachtmodus

Laadlimiet instellen

Opladen starten/stoppen