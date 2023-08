In een database is een nieuwe iPhone opgedoken, inclusief een nieuw modelnummer. Het kan niet anders dan dat het hier om een nieuwe iPhone 15 gaat.

Voordat Apple een nieuw apparaat mag verkopen, moet het voldoen aan lokale regelgeving. Vaak betekent dat ook dat een nieuw product aangemeld en geregistreerd moet worden. In het verleden hebben we al regelmatig nieuwe producten zien uitlekken in de Eurasian Economic Commission. Deze keer is een nieuw product gespot in de database van de Bureau of Indian Standards, zo ontdekte MySmartPrice.



iPhone 15 ontdekt in database

In de database is een “Apple smartphone” ontdekt met het modelnummer A3094. Dit modelnummer past bij de reeks nummers die Apple normaal gesproken gebruikt voor haar producten, maar hij is nog niet eerder gebruikt. Een maand voor de verwachte aankondiging van de iPhone 15, kan het maar één ding betekenen: de A3094 is een aankomende iPhone 15.

Een jaar geleden dook een aantal weken in dezelfde database ook al een nieuw iPhone-model op, met modelnummer. Dit bleek later de gewone iPhone 14 te zijn. Vermoedelijk gaat het nu met modelnummer A3094 wederom om het standaardmodel, dus de gewone iPhone 15. Verdere details blijken niet uit de registratie, maar de afgelopen weken zijn er al veel details naar boven gekomen. Zo krijgen ook de standaardmodellen vermoedelijk het Dynamic Island, maakt Lightning plaats voor usb-c en wordt de camera weer verbeterd met onder andere 48-megapixel voor alle modellen en een periscopische lens voor de iPhone 15 Pro Max. De Pro-modellen krijgen verder nog een nieuw design van titanium en een nieuwe actieknop.

Dat dit model nu opduikt in een database in India, is niet zo vreemd. Apple zou nu voor het eerst met de massaproductie gestart zijn in India, nog voordat de iPhone aangekondigd is. Meestal produceert Apple pas in een veel later stadium iPhones in India, maar deze keer is dat dus anders.

Het duurt nog een aantal weken voordat de iPhone 15 daadwerkelijk wordt aangekondigd. Verwacht wordt dat Apple tijdens een event op 12 september de nieuwe iPhones uit de doeken doet. Lees in onze vooruitblik wat je van Apple’s iPhone 15-event van september kan verwachten.