We schrijven op iCulture regelmatig over streaming videodiensten en handige functies om meer uit deze diensten te halen. Maar wat ga je kijken op je Apple-apparaten? Daar besteden we in deze rubriek aandacht aan. Je kunt dit weekend kijken naar diverse nieuwe films en series.

In de rubriek Weekend-kijktips besteden we aandacht aan het nieuwe aanbod van de Streaming videodiensten zoals Apple TV+ (probeer gratis), Netflix, Disney+ en Amazon Prime Video. Maar ook lokale aanbieders zoals NLZiet (twee weken gratis!), Videoland, CineMember en Ziggo hebben van alles te bieden. Wekelijks komen er meer series bij en het is dan wel zo fijn als je weet welke series, films en documentaires er echt uitspringen. Wij hebben daarom een selectie gemaakt.



Melissa & Joey (S01-S02)

Te zien bij: Disney+

Melissa & Joey gaat over Melissa (“Mel”) Burke, een voormalig feestbeest uit een goed milieu die nu in de lokale politiek zit. Wanneer haar zus in de gevangenis belandt voor fraude en haar zwager op de vlucht slaat voor de wet, krijgt Melissa haar neef en nicht in haar schoot geworpen. Alsof dat nog niet genoeg is, staat ook nog eens ene Joey (“Joe”) Longo op de stoep, die op zoek is naar Mel’s verdwenen zwager. Hij is zijn baan verloren als aandelenhandelaar en solliciteert nu als ‘manny’ voor Mel’s huishouden.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Isabella: O Caso Nardoni

Te zien bij: Netflix

`

Wanneer een 5-jarig meisje uit het appartement van haar vader valt, gaat haar moeder op zoek naar gerechtigheid. Ze komt daarbij in de nationale belangstelling te staan.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Depp V Heard (S01)

Te zien bij: Netflix

Deze serie, waarin voor het eerst beide getuigenissen worden vergeleken, verkent het proces dat Hollywood in vuur en vlam zette en de daaropvolgende reacties op het internet.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Ballers (S01-S05)

Te zien bij: Netflix

Voormalig sterspeler Spencer Strasmore heeft te kampen met het overlijden van een goede vriend en oud-ploeggenoot. Hij wil er alles aan doen om zijn cariere opnieuw vorm te geven, nu zijn dagen als footballer geteld zijn. Zijn nieuwe werkgever bij een financiele firma, Joe voert de druk flink op en eist dat Spencer meer probeert te verdienen aan zijn vriendschappen. Ondertussen gaat Charles met tegenzin op banenjacht. De getalenteerde Ricky moet zijn trots inslikken om een nieuw thuis te vinden. Vernon benadert Spencer om hem te helpen nu zijn cariere in een stroomversnellig terecht is gekomen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

The Monkey King

Te zien bij: Netflix

Netflix is niet altijd de beste plek om animatiefilms te kijken, maar met The Monkey King ziet het er toch naar uit dat ze een winnaar te pakken hebben. Het avontuur speelt zich af in het oude China en is geïnspireerd door een klassiek verhaal over de Ming-dynastie. Het volgt een arrogant aapje (met de stem van Jimmy O. Yang) die samen met een meisje op zoek gaat naar onstervelijkheid.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Dit wil je zien! Probeer Apple TV+ 7 dagen gratis (of 1 jaar gratis bij geselecteerde devices) 💻

NLZIET: twee weken gratis kijken naar alle belangrijke Nederlandse zenders! 🇳🇱

SkyShowtime: probeer 7 dagen gratis, daarna €6,99 per maand 👽

Viaplay: volg de F1 en Premier League met veel korting 🏎

HBO Max: vanaf slechts €5,99 per maand 🍿

Pathé Thuis: kijk de beste films, ook recente blockbusters! 🧟‍♀️

CineMember: kijk 2 weken gratis naar arthouse films 🎬

Telemarketers (S01-E01)

Te zien bij: HBO Max

Een driedelige docuserie over twee telemarketeers die 20 jaar lang persoonlijk onderzoek doen naar malafide miljardenpraktijken.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Harlan Coben’s Shelter (S01)

Te zien bij: Amazon Prime Video

In Harlan Coben’s ‘Shelter’ volgen we het verhaal van Mickey Bolitar nadat de plotselinge dood van zijn vader hem ertoe brengt een nieuw leven te beginnen in Kasselton, New Jersey. Mickey raakt al snel verstrikt in de mysterieuze verdwijning van een nieuwe student op zijn school, Ashley Kent, wat leidt tot de ontdekking van bizarre geheimen in hun rustige buitenwijk. Met behulp van zijn vrienden (de vindingrijke Spoon en de geheimzinnige Ema) ontrafelt Mickey de ware aard van Kasselton om een duistere onderwereld te onthullen die misschien wel de antwoorden bevat op tientallen verdwijningen, sterfgevallen, legendes en misschien zelfs zijn eigen complexe familiegeschiedenis.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Run & Gun

Te zien bij: SkyShowtime

Nadat hij een leven van misdaad en geweld achter zich heeft gelaten, probeert Ray te genieten van een rustig gezinsleven in een buitenwijk. Maar wanneer zijn verleden wordt ontdekt, wordt Ray gechanteerd tot een laatste klus om een mysterieus pakketje op te halen met ernstige gevolgen.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

Families of the Mafia (S02)

Te zien bij: Videoland

Staten Island; het kleinste stadsdistrict van New York waar de meeste leden van de maffia zitten. MTV heeft er twee jaar lang de echte en geheime levens gevolgd van families die banden hebben met de maffia.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube

La Syndicaliste

Te zien bij: Pathé Thuis

Vakbondsleider Maureen Kearney brengt als klokkenluider de Franse nucleaire industrie aan het wankelen door een staatsgeheim te onthullen. Hierna verandert haar privéleven in een hel.

Display content from YouTube Klik om inhoud van YouTube te tonen.

Learn more in YouTube’s privacy policy. Always display content from YouTube