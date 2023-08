Mozilla gaat stoppen met de Mac-versie van de Pocket-app. Gebruikers krijgen het advies om voortaan de website te gebruiken of over te stappen op de Pocket-app voor iPhone.

Pocket voor Mac stopt

De later lezen-app Pocket is tegenwoordig eigendom van Mozilla, de organisatie die vooral bekend is van de Firefox-browser. Mozilla wil dat alles consistent eruit ziet en dezelfde gebruikerservaring biedt, ongeacht of je nu mobiel of via het web zit te kijken. Dit is de reden waarom ze nu stoppen met de Mac-app. Door het aantal apps te reduceren hopen ze dat het makkelijker wordt om dingen te ontdekken, op te slaan en terug te vinden op je device.



Ben je gebruiker van de Pocket-app op de Mac , dan heb je twee mogelijkheden. Je gaat voortaan de website gebruiken, die je vanaf macOS Sonoma ook als een mooie webapp kunt instellen . Of je kiest voor de iOS -app, die je ook op de Mac kunt installeren als je beschikt over Apple Silicon . Mensen met een Intel Mac zijn aangewezen op de webversie maar konden de Mac-versie toch al niet gebruiken want die vereist macOS 13.0 of nieuwer én Apple M1-chip of nieuwer.

Na 15 augustus is de Pocket-app voor Mac niet meer te gebruiken. Hieronder zie je de app in actie:

Pocket is een gratis app waarmee je artikelen kunt opslaan die je later kunt lezen. De huidige app is een universele download, die je zowel op de iPhone, iPad als Mac kunt gebruiken. Voor €4,99 per maand of €44,99 per jaar kun je upgraden naar Premium. Daarbij krijg je een persoonlijke backup van alles wat je opslaat, de mogelijkheid om de volledige tekst te doorzoeken en suggesties om te taggen. In ons overzicht van later lezen-apps zie je welke apps wel beschikken over een Mac-app, bijvoorbeeld Instapaper en Goodreads.