Design: Vision Pro vs Quest 3

De Apple Vision Pro is een mixed-reality-headset met een strak en modern ontwerp. Hij beschikt over een OLED-display met hoge resolutie, waarmee je een helder en scherp beeld krijgt. Daardoor is de kijkervaring ook behoorlijk meeslepend. De headset heeft ingebouwde luidsprekers en microfoons, waardoor je ook met andere gebruikers kunt blijven communiceren. Uniek bij de Vision Pro is EyeSight, waarmee anderen aan de buitenkant van je bril een projectie van je ogen te zien krijgen. Daardoor krijgen anderen de indruk dat je ze aankijkt.

De headset zelf ziet eruit als een skibril, gemaakt van een lichtgewicht aluminiumlegering. Toch is de bril zelf nog behoorlijk zwaar, vooral bij langdurig gebruik. De standaard meegeleverde solo-hoofdband is verstelbaar en wordt geleverd in een maat die precies op jouw hoofd is afgestemd. Er is ook een dual band-hoofdband die je kapsel wat meer ruïneert, maar wel prettiger is bij langdurig dragen. De magnetische afdichting rond het gezicht (Light Shield) voorkomt dat er licht aan de zijkanten binnendringt. Ook deze is op jouw maat afgestemd. Kortom, bij het ontwerp van de Vision Pro draait alles om een comfortabele pasvorm “op maat”. Hoewel de headset zelf niet op maat wordt gefabriceerd is er wel keuze uit een verscheidenheid aan Light Seals en hoofdbanden om ervoor te zorgen dat de headset goed aansluit op jouw gezicht. De hoofdband beschikt bovendien over een draaiknop waarmee je minuscule aanpassingen kunt doen.

Een groot minpunt qua design: Vision Pro is geen standalone headset. Je moet altijd met het batterypack verbonden zijn.

De Meta Quest 3 daarentegen is wél een standalone headset, die je kunt gebruiken zonder dat je accessoires of apparaten hoeft aan te sluiten. De nadruk ligt op draagbaarheid en gebruiksgemak. Hij is lichter van gewicht en is daardoor meer geschikt voor langdurige sessies. Verder is hij slanker en comfortabeler dan de eerdere Quest-modellen. De hoofdband en gezichtsranden zijn verstelbaar voor een betere pasvorm, maar er is geen sprake van meerdere maten. Meta hanteert een one-size-fits-all aanpak, met een dualband-hoofdband die over je hoofd loopt.

Net als bij de Vision Pro zitten de luidsprekers en microfoons ingebouwd, zodat je met anderen kunt communiceren. Maar de voorzijde van de headset is gesloten, waardoor oogcontact met anderen niet meer mogelijk is. Het brede gezichtsveld binnenin de bril zorgt overigens wel voor een meeslepende ervaring, maar wat ontbreekt is een draaiknop om tussen AR en VR te wisselen. Die heeft de Vision Pro wél.

De Quest 3 heeft overigens wel een draaiwieltje, maar gebruikt dit om de pupilafstand en lensdiepte aan te passen. Je kunt de headset gebruiken in combinatie met een normale bril. Meta heeft optionele lenzen op sterkte van Zenni, die rond de €50 per stuk kosten.