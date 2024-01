Fitbit Charge 5 al halfjaar onbruikbaar, fabrikant doet niets

De klachten spelen al sinds juli vorig jaar, toen een update de Fitbit Charge 5 onbruikbaar maakte. Een recente update van afgelopen december zou alle bugs oplossen, maar in plaats daarvan kregen gebruikers te maken met nog meer problemen. De batterij loopt snel leeg en het lukt daarna niet meer om te herstarten. Ook het resetten van de fitnesstracker helpt niet. Fitbit ontkent echter dat het iets te maken heeft met de software-update. “We onderzoeken dit probleem nog steeds, maar kunnen bevestigen dat het niet te wijten is aan de recente firmware-update”, zei een woordvoerder van Google tegen de BBC. De woordvoerder kon echter geen andere verklaring geven voor de aanhoudende stroom aan klachten.

“Gebruikers moeten hun apparaten blijven updaten naar de nieuwste firmware en contact opnemen met de Fitbit-klantenservice op help.fitbit.com als ze problemen ondervinden”, is de enige oplossing die vanuit Google wordt geboden. Het gaat om meer dan 100 gebruikers, die op het officiële Fitbit-forum klagen dat hun Charge 5 niet meer op te laden is. Voor velen is de fitnessarmband totaal onbruikbaar geworden door een sterk verkorte batterijduur. Eerder ging het apparaat gemakkelijk zeven dagen mee.

Het rommelt bij Fitbit

De aanhoudende problemen met de Fitbit Charge 5 komen op een ongelegen moment: het rommelt al een tijdje bij het bedrijf. In december ontsloeg Google honderden medewerkers van de hardware-divisie. Ook vertrokken ook Fitbit-mede-oprichters Eric Friedman en James Park. Fitbit werd in 2009 opgericht in Californië en verkocht sindsdien meer dan 120 miljoen fitnesstrackers. Het was een voorloper op het gebied van dergelijke apparaatjes. In 2019 werd het bedrijf overgenomen door Google, voor een bedrag van 2,1 miljard dollar. Sindsdien gaat het minder goed met Fitbit en dat heeft verschillende redenen. Ten eerste wordt de markt voor activitytrackers overspoeld door goedkopere merken zoals Xiaomi en Amazfit, die veel sneller op een veranderende vraag kunnen inspelen. Daarnaast is er een verschuiving gaande naar smartwatches, die Fitbit ook wel maakt, maar die minder populair zijn onder iPhone-gebruikers. De Apple Watch biedt namelijk veel betere integratie van functies. Tot slot speelt de overname door Google ook mee: de Pixel Watch krijgt meer aandacht vanuit Google, terwijl functies op de Fitbit-devices juist zijn uitgekleed. En de ontslagronde van eerder deze maand helpt ook niet mee.

Klanten willen gratis vervanging

Gefrustreerde klanten hebben wel een oplossing: “Iedereen die waar dan ook een Fitbit Charge 5 heeft gekocht, zou deze zonder te vragen moeten kunnen terugsturen en een upgrade moeten krijgen om het vertrouwen terug te winnen. Het bedrijf is groot genoeg om de kosten op te vangen.” Fitbit benadrukt regelmatig dat de Charge het bestverkochte model van het bedrijf is, dus er zullen heel wat stuks van de Charge 5 zijn verkocht. Klanten die contact opnamen met de klantenservice kregen echter een heel ander advies: “Koop maar een nieuwe.” De opvolger Charge 6 kost echter 140 euro. Ondertussen wordt de Charge 5 ook nog steeds verkocht.

Mocht er een update uitkomen voor de Fitbit Charge 5, dan kun je die als volgt updaten:

Zorg dat je Fitbit Charge 5 goed is opgeladen (voorzover dat lukt). Open de Fitbit-app. Tik op je profielfoto. Tik op de Fitbit Charge 5. Tik op Apparaatinfo. Tik op Firmware. Als er een update beschikbaar is, tik je op Update. De update wordt gedownload en geïnstalleerd. Zodra de update is voltooid wordt je Fitbit Charge 5 opnieuw opgestart.