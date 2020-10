Apple TV-app komt naar PlayStation 4 en PlayStation 5

De Apple TV-app, waarmee je onder andere Apple TV+ kan kijken, is al op een groot aantal apparaten beschikbaar. Er zijn steeds meer smart-tv’s die de app hebben, met Sony smart-tv’s als meest recente voorbeeld. Het is dan ook geen verrassing dat ook een ander product van Sony Apple’s TV-app krijgt.



Apple TV-app op PlayStation 4 en 5

Sony onthult de komst van de app bij de aankondiging over de beschikbare media-apps voor de nieuwe PlayStation 5. De nieuwste spelcomputer verschijnt aankomende maand. Vanaf de eerste dag is meteen een hele reeks streamingapps beschikbaar, waaronder dus Apple TV. Andere apps die beschikbaar komen zijn Disney+, Netflix en Spotify. In Nederland en België verschijnt de PlayStation 5 op 19 november. Vanaf dat moment is dus ook de Apple TV-app te downloaden.

Ook de PlayStation 4 krijgt Apple’s TV-app, al maakt Sony niet duidelijk wanneer die precies komt. Mogelijk is dat tegelijkertijd met de versie voor de PlayStation 5.

Bekijk ook TV-app: dit moet je weten over Apple's vernieuwde TV-app De TV-app is een app op Apple-apparaten, zoals de iPhone, iPad en Apple TV. Met de TV-app kijk je naar films en series, van bijvoorbeeld de iTunes-store. Welke opties zijn er in de TV-app en welke content vind je er?

De Apple TV-app is de thuishaven voor Apple TV+, maar ook voor losse betaalde films uit de iTunes Store. Bovendien kan je je via de Apple TV-app abonneren op een aantal andere diensten, zoals Starzplay en Noggin. Eerder was ook de Smithsonian Channel beschikbaar, maar die is onlangs weer uit het aanbod verdwenen.

Ook op de Xbox verschijnt de Apple TV-app. De app wordt daar nu getest en komt mogelijk binnenkort al uit.

Bekijk ook 'Apple TV komt naar Xbox-consoles' Microsoft en Apple zijn bezig een officiële Apple TV-app voor de Xbox te maken. De app geeft toegang tot tv-shows en films van Apple.

Iedereen die onlangs een nieuw Apple-device gekocht heeft, kan nog steeds gratis naar Apple TV+ kijken. Onlangs werd bekend dat Apple het kosteloos naar Apple TV+ kijken verlengd heeft tot 1 februari 2021, voor iedereen die vanaf 1 november 2019 geabonneerd is.