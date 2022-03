Uit de eerste reviews van het Studio Display bleek dat de kwaliteit van de camera flink tegenvalt. In een statement aan één van de reviewers heeft Apple laten weten dat er een probleem met de camera van het Studio Display geconstateerd is, maar dat dit gelukkig met een software-update opgelost kan worden.



Probleem met camera in Studio Display, update in aantocht

Apple’s Studio Display heeft een eigen webcam, speakers en microfoons. Deze worden allemaal aangestuurd door de A13-chip, die je ook al kent van de iPhone 11-serie. Hoewel de reviewers enthousiast zijn over de kwaliteit van de speakers en microfoon, geldt dat niet voor de camera. De beeldkwaliteit van de 12-megapixelcamera laat flink te wensen over, met resultaten die volgens sommige reviewers omschreven worden als “miserabel”, “onbruikbaar” en “vergelijkbaar met een oude Blackberry”. De camera heeft ondersteuning voor Center Stage, maar de algehele beeldkwaliteit zou echt ondermaats zijn.

You can be the judge of the webcam quality. More shots in my video: https://t.co/lYQjFnqFI9 pic.twitter.com/sEWkpDIs7t — Joanna Stern (@JoannaStern) March 17, 2022

Uit vergelijkingen blijkt dat de camera minder goed presteert dan de camera in de iPhone 11 Pro, de 14-inch MacBook Pro en het LG UltraFine 5K-display. In een reactie op de negatieve ervaringen zegt Apple nu dat er een probleem naar voren gekomen is. Apple zegt daarover het volgende (vertaald):

“We hebben een probleem ontdekt waardoor het systeem niet werkt zoals verwacht. We voeren verbeteringen door in een toekomstige software-update.”

Het is niet helemaal duidelijk wat voor verbeteringen Apple precies door gaat voeren. Wellicht gaat er iets niet goed in de A13-chip met het verwerken van de beelden. Het lijkt er in ieder geval op dat het hier niet gaat om een hardwareprobleem. Wanneer Apple de update uit gaat brengen, is nog niet duidelijk.

Onthoud dat je voor het updaten van het Studio Display een Mac nodig hebt. De afgelopen tijd zijn er meer details over het Studio Display naar voren gekomen, die we in een round-up bij elkaar gezet hebben.