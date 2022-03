Kun je het Apple Studio Display ook gebruiken met Windows? Het antwoord is ja, maar er is wel een aantal zaken waar je rekening mee moet houden.

Het Apple Studio Display is Apple’s nieuwste externe scherm voor de Mac (en iPad). Het scherm draait zelfs op een A13-chip en is helemaal geoptimaliseerd voor gebruik met de Mac. Maar hoe zit dat eigenlijk als je er een Windows-pc op aan wil sluiten? Dat is gewoon mogelijk, zo bevestigt een woordvoerder aan The Verge, al moet je wel rekening houden met enkele beperkingen.



Apple Studio Display met Windows

Om te beginnen met het goede nieuws: het Studio Display wordt door een Windows-pc gezien als een gewoon extern scherm. De daadwerkelijk getoonde resolutie is wel afhankelijk van het model Windodws dat je aansluit. Het Studio Display kan 5K met 60Hz tonen via Thunderbolt en usb-c, maar dat is niet met elke Windows-computer mogelijk. Hou er ook rekening mee dat het Studio Display geen hdmi-poort heeft.

Bekijk ook Hier zijn 12 ontdekkingen over het Apple Studio Display Apple heeft het nieuwe Apple Studio Display aangekondigd, maar daarbij vertelden ze niet alles. In dit artikel zetten we 10 nuttige weetjes voor je op een rij.

Het tweede goede nieuws is dat de webcam en speakers ook gewoon werken als je een Windows-computer aansluit. Maar op dit vlak beginnen wel de beperkingen. Functies als Center Stage werken alleen met de Mac. Ook ruimtelijke audio en Dolby Atmos is alleen beschikbaar in combinatie met macOS, evenals displayfuncties als True Tone. Dat functies als Hé Siri niet werken, lijkt niet meer dan logisch vanwege het ontbreken van Siri op Windows. Hou er ook rekening mee dat je een Mac nodig hebt om het Studio Display te kunnen updaten.

Je kunt het Studio Display dus gewoon als een extern scherm met een Windows-computer gebruiken, al mis je dus de extra mogelijkheden zoals Center Stage en ruimtelijke audio die je wel met een Mac hebt. Als je thuis zowel een Windows als Mac gebruikt, is het Studio Display dus een optie als je nog op zoek bent naar een extern scherm. Maar hou er wel rekening mee dat het Studio Display relatief duur is, zeker als je meer op een Windows-computer werkt. Er zijn allerlei andere externe schermen voor je laptop beschikbaar, die zowel volledig met Windows als Mac werken. LG biedt vaak veel goede modellen, met prima specificaties en en niet al te hoge prijs.