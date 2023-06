Hoeveel kost de nieuwe Mac Studio? In dit artikel zetten we de prijzen van de Mac Studio 2023 voor je op een rij. Lees de prijs van het instapmodel, maar ook wat de prijs is van het duurste model.

Mac Studio 2023 prijzen

De Mac Studio 2023 is het allernieuwste model dat Apple tijdens de WWDC 2023 heeft aangekondigd. Het is de opvolger van het model uit maart 2022 en heeft een nieuwe M2 Max en M2 Ultra-chip. Ook zijn er nog andere specificaties verbeterd, zoals wifi en Bluetooth. De Mac Studio was al geen goedkope desktop-Mac, maar hoe zit dat met de opvolger? Ook voor het 2023-model moet je diep in de buidel tasten, al is de Mac Studio 2023 dan ook vooral geschikt voor professionals.



Prijs Mac Studio M2 Max instapmodel

De nieuwe Mac Studio 2023 is beschikbaar vanaf €2.429,- . Voor dat geld heb je het standaardmodel met M2 Max-chip. De duurdere variant met M2 Ultra-chip, is beschikbaar voor een vanafprijs van €4.849,- . Deze heeft veel meer CPU- en GPU-cores en ook standaard meer werkgeheugen. Je kunt beide uitvoeringen nog uitbreiden met extra werkgeheugen en opslag, waardoor de totaalprijs ook weer een stuk hoger wordt.

Dit krijg je bij het instapmodel van de Mac Studio:

M2 Max-chip met 12-core CPU en 30-core GPU

Media Engine en 16-core neural Engine

400 GB/s geheugenbandbreedte

32GB centraal geheugen (RAM)

512GB SSD

4 Thunderbolt 4-poorten, twee usb-a-poorten, hdmi-poort, 10-Gb ethernet, koptelefoonaansluiting

Voorkant: 2 usb-c-poorten, SDXC-kaartsleuf

Prijs: €2.429,- bij Apple

Prijs Mac Studio M2 Ultra upgrade

Dit krijg je bij het upgrademodel van de Mac Studio:

M2 Ultra-chip met 24-core CPU en 60-core GPU

Media Engine en 16-core neural Engine

800 GB/s geheugenbandbreedte

64GB centraal geheugen (RAM)

1TB SSD

4 Thunderbolt 4-poorten, twee usb-a-poorten, hdmi-poort, 10-Gb ethernet, koptelefoonaansluiting

Voorkant: 2 Thunderbolt 2-poorten, SDXC-kaartsleuf

Prijs: €4.849,- bij Apple

Ter vergelijking vind je hieronder nog de huidige prijzen van de Mac Studio 2022:

Mac Studio M1 Max Mac Studio M1 Ultra

De nieuwe Mac Studio 2023 is vanaf vandaag te bestellen. De eerste exemplaren worden geleverd op dinsdag 13 juni 2023. De vorige eerste generatie Mac Studio is niet meer bij Apple verkrijgbaar, maar voorlopig nog wel bij andere winkels. Wel komt de Mac Studio nu in aanmerking voor Apple’s Trade-In programma, waar je er tot €1.500,- voor terugkrijgt.