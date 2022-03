Hands-on video’s en ervaringen met Mac Studio en Studio Display

De Mac Studio is de nieuwste desktopcomputer van Apple. Je kunt deze combineren met het Studio Display, zodat je een mooi geheel hebt. Sommige reviewers en YouTubers konden alvast aan de slag, terwijl de eerste leveringen aanstaande vrijdag zijn. We hebben in deze round-up de belangrijkste details voor je verzameld, zodat je een goed beeld krijgt van wat er zoal wordt gedacht.



Prijs Mac Studio en Studio Display

De Mac Studio is vanaf €2.329 verkrijgbaar . Aanvullende maatwerk-varianten zijn samen te stellen op de website van Apple

Review van The Verge

Monica Chin van The Verge is luid en duidelijk: de Mac Studio is alles wat iedereen wilde dat de Mac Pro zou zijn. De reacties van professionals die de Mac Studio getest hebben, zijn veel positiever dan van de Mac Pro uit 2019. Dit is de Mac waar echte professionals op gewacht hebben, is de conclusie. Het compacte ontwerp is een groot pluspunt in de ogen van de testers en er zitten ook alle poorten nop die je nodig hebt. Vooral het aspect dat er poorten aan de voorkant zitten is een groot pluspunt, zoals het sd-kaartslot en de usb-c-poorten. Qua prestaties is het team erg onder de indruk, want de Mac Studio is razendsnel. Een kritiekpuntje op de prestaties is dat hij aan de grafische kant niet zo indrukwekkend is als aan de processor kant. Ook is het model niet modulair, dus je moet bij je aankoop goed beslissen wat je koopt.

Over het Studio Display is The Verge veel minder enthousiast. Hoewel het scherm er mooi uit ziet, ontbreken technieken zoals HDR, local dimming en een variabele refreshrate. Opmerkelijk is dat The Verge de camera ondermaats vindt. Ze noemen hem zelfs nagenoeg onbruikbaar, omdat de beeldkwaliteit zelfs met goede belichting ondermaats is. Bij slecht licht is de kwaliteit nog een stuk minder. Over de speakers en de microfoons zijn ze bij The Verge wel enthousiast.

Lees verder bij The Verge over de Mac Studio en hier over het Studio Display

Review van TechCrunch

TechCrunch noemt de Mac Studio alles wat je in een Mac-desktop wil. Het is mooi, het is krachtig en het is prijzig. Reviewer Brian Heater vindt dat de Mac terug is van een midlife crisis. Apple heeft waarschijnlijk spijt dat ze niet sneller gereageerd hebben op de thuiswerk-gekte. Als de nieuwe iMac en de Mac Studio al begin of midden 2020 beschikbaar waren geweest, had Apple een nog grotere klap kunnen maken. Maar er zijn genoeg mensen die misschien helemaal niet meer terug gaan naar kantoor. Voor de meeste gebruikers is een iMac een prima keuze, maar als je video, muziek of andere zware creatieve klussen doet en wat geld te besteden hebt, is de Mac Studio de beste optie. Hij ziet er geweldig uit op je bureau. Het is industrieel, maar oogt niet koud.

Lees verder in het artikel bij TechCrunch

Review van Engadget

Apple heeft de desktop weer gekregen zoals het hoort, vindt de reviewer van Engadget. Wil je een krachtige Mac-desktop en vind je het prima dat je niet kunt upgraden, dan zul je jarenlang plezier hebben van de Mac Studio. Dat is dan ook meteen het grootste bezwaar: als je later snellere SSD’s wil kan dat niet. En de accessoires zoals het Magic Keyboard vallen bij deze reviewer ook niet in de smaak. Hij had liever een diepere toetsaanslag gehad. En de Magic Mouse heeft een “rampzalig design”. Gelukkig ziet de Mac Studio er wel goed uit.

Lees verder bij Engadget

Review van CNET

Apple’s nieuwe desktoplijn is gericht op contentmakers die meer dan een Mac mini nodig hebben, schrijft Dan Ackerman van CNET. De Mac Studio maakte indruk, maar verraste hem niet. Intern is het gelijk aan de 16-inch MacBook Pro, vindt deze reviewer. Beide zijn ook gericht op filmmakers, videobewerkers, audioproducers en soortgelijke beroepen. Pluspunt is dat dit de krachtigste M1 Mac tot nu toe is, en dat je heel veel poorten en connectoren hebt. Minpunt is dat je niet kunt upgraden na aankoop en dat er geen ondersteuning is voor externe GPU’s.

Lees verder bij CNET

Review van Nu.nl

Bij Nu.nl hebben ze geen eigen foto’s of een video, maar wel een geschreven review over de Mac Studio. Goedkoop is hij niet, vindt de reviewer, maar het is wél de betaalbaarste Mac in zijn klasse. Wel wordt opgemerkt dat de ventilator bijna altijd geluid maakt, zelfs als er geen apps openstaan. Dit valt meteen op. “Ons model leek soms zelfs een klein beetje te fluiten”. In andere reviews hebben we daar geen klachten over gezien. Een budget-pc is het niet, “maar het is wel een goede optie voor wie een krachtige Mac voor iets minder geld in huis wil halen.” Of het bijbehorende scherm van de “techreus” zijn geld waard is, wordt echter in twijfel getrokken.

Lees verder bij NU

Review van Ars Technica

Bij spreken ze over een indrukwekkende mini-desktop. Het laat precies zien waarom Apple Intel aan de kant heeft gezet. Je kunt je Mac Pro voor een fractie van de prijs aan de kant zetten, hebt de beschikking over veel poorten (ook aan de voorkant) en de M1 Max-versie verslaat elke Intel-versie. Ook is Andrew Cunningham enthousiast over het lage energieverbruik en het feit dat de computer erg stil is. Een veel vaker gehoord minpunt is dat je deze computer niet kunt upgraden en dat je aan de kosten van een extra scherm vast zit. Opvallend: deze reviewer vindt de Mac Studio een lelijk apparaat.

Wat het scherm betreft: deze zal veel Mac-gebruikers gelukkig maken, ook al heeft het scherm wel wat beperkingen. Het is een van de weinige 5K-schermen die je kunt kopen en op dit prijspunt is het prima. Ook werkt het fantastisch met elke Mac en met diverse kabels. De contrastratio is goed en de speakers eveneens. Minpunt is dat de meegeleverde kabel te kort is en dat er wat problemen met achtergrondverlichting zijn. De stroomkabel is bovendien niet-verwijderbaar. En voor de VESA-mount heb je een aparte stand nodig.

Lees verder bij Ars Technica

Meer reviews vind je bij:

Video’s van iJustine, René Ritchie en meer

Tot slot hebben we nog enkele reviewvideo’s van de Mac Studio en het Studio Display, gemaakt door enkele bekende tech-YouTubers zoals MKBHD, iJustine en (daar zijn we weer!) Rene Ritchie.