Een iMac neem je niet zomaar onder je arm mee en ook een Mac Pro laat je niet zomaar in je rugzak glijden. Maar door het kleine formaat van de Mac Studio kan dit een gewild object worden voor dieven en inbrekers. Dit kun je voorkomen met de Lock Adapter die Apple binnenkort van plan is te gaan verkopen. Hij is ontwikkeld door een externe partij. Aan de onderkant van de Mac Studio zit een gat, dat volgens sommigen bedoeld was voor een Kensington-slot. Dit is een bekende oplossing om je computer of beeldscherm vast te zetten. Een standaard Kensington-slot is echter niet geschikt voor de Mac Studio: het is te groot en het past niet goed. Maar de oplossing is nabij.



As far as I can tell, there is no way to open a Mac Studio. Which isn’t a surprise as far as RAM or GPU upgrades – we knew Apple would never allow that… but the thermals on this machine are super important and we can’t even clean out the fans every few months 🙃 pic.twitter.com/Mtkc9xkJOb — Marques Brownlee (@MKBHD) March 17, 2022

In een memo in handen van MacRumors is te lezen dat er een Lock Adapter komt waarmee je je computer fysiek kunt vastmaken, zonder de modificeren of te beschadigen. Over de prijs is nog niets bekend, maar bij de prullenbakvariant van de Mac Pro verkoopt Apple een speciaal slot, waarmee je niet binnenin kunt komen. Die kost €55,- maar heeft een iets andere insteek: het is bedoeld om diefstal van interne componenten te voorkomen. Bij de Mac Studio speelt dat niet omdat die niet open is te krijgen, zo meldde onder andere YouTuber MKBHD op Twitter.

Het compacte design en de hoge prijs maken de Mac Studio interessant om mee aan de haal te gaan. Hij is behoorlijk zwaar (2,7 kg voor de variant met M1 Max en zelfs 3,6 kg voor de M1 Ultra-variant), maar is tegelijk gemakkelijk te verstoppen. Ook een Mac Studio hebben? Hij is vandaag officieel in de verkoop gegaan!

De Mac Studio is vanaf €2.329 verkrijgbaar. Aanvullende maatwerk-varianten zijn samen te stellen op de website van Apple.

Op termijn verwachten we lagere prijzen bij de volgende winkels: