De eerste teardown van de Mac Studio is online verschenen. Daaruit blijkt dat de SSD misschien toch achteraf te upgraden is.

De behuizing is op het oog niet zo makkelijk te openen, zo bleek eerder al. Maar onder de rubberen ring aan de onderkant blijken schroefjes aanwezig. Haal je de onderkant eraf, dan zijn er nog meer schroefjes om de stroomvoorziening los te maken. Wat opvalt is dat veel onderdelen niet van plastic maar van aluminium zijn gemaakt. “Dit is een stuk complexer dan ik had verwacht”, aldus YouTuber Max Tech. Hij keek naar de Mac Studio met M1 Ultra en vond binnenin twee poorten om de SSD uit te breiden. De Mac Studio bevat twee SSD-poorten die gemakkelijk te bereiken zijn, net als bij de Mac Pro.



Apple: ‘Niet zelf doen’

Zelf zegt Apple op de website dat de opslag niet toegankelijk is voor gebruikers en dat je bij aanschaf meteen voor de gewenste capaciteit moet kiezen. Maar dat is wellicht een kwestie van verwachtingsmanagement, om duidelijk te maken dat je als gewone gebruiker niet zomaar extra SSD erin kunt steken. Apple zou op een later moment SSD-upgrades kunnen aanbieden, bijvoorbeeld via partners.

Voor de modulaire Mac Pro verkoopt Apple een SSD Upgrade Kit, die je er zelf in kunt steken. Een uitbreiding met 1TB kost je €690,- en voor de ultieme uitbreiding van 8TB betaal je €3.220,-. Maar dan hebben we het over een apparaat dat door de gebruiker aan te passen is. Bij de Mac Studio lijkt dat niet de bedoeling.

Het geheugen van de Mac Studio is niet te upgraden, omdat het vastgesoldeerd zit op de chip. Het gaat hier om unified memory, dat dus gedeeld wordt door CPU en GPU. Wil je meer weten, kijk dan zeker even de video want niet iedereen zal momenteel al een Mac Studio op het bureau hebben staan om het allemaal zelf te proberen.

