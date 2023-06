De nieuwe MacBook Air 15-inch is tijdens de WWDC aangekondigd. Apple deelde daar de belangrijkste details, maar er zijn nog meer details en ontdekkingen van de 15-inch MacBook Air die je misschien nog niet kende. We zetten ze voor je op een rij.

15-inch MacBook Air 2023 details en ontdekkingen

Na de 13-inch variant heeft Apple van de MacBook Air nu ook een 15-inch versie. Daarmee is de 15-inch MacBook weer terug van weggeweest, nadat Apple in 2019 bij de MacBook Pro overstapte van 15- naar 16-inch. Maar wat is er nu eigenlijk echt nieuw, naast het grotere scherm? We hebben de specs van de 15-inch MacBook Air zitten doorzoeken om de belangrijkste details voor je op te sporen.

#1 Dezelfde M2-chip, maar nu standaard met 10-core GPU

In de nieuwe 15-inch MacBook Air zit dezelfde M2-chip als in de 13-inch versie uit 2022. De nieuwe 15-inch MacBook Air presteert dan ook net zo goed. Maar er is wel een klein verschil: waar de 13-inch versie beschikbaar is met een 8-core GPU, komt de 15-inch MacBook Air standaard met een 10-core GPU. Dat betekent dat de 15-inch MacBook Air standaard op grafisch vlak een stukje beter presteert. Bij de 13-inch versie moet je daar extra voor betalen in de vorm van een upgrade, maar dat is bij de 15-inch dus niet nodig. Andere specs van de chip, RAM en opslag zijn gelijk gebleven.

#2 Meer speakers voor beter geluid

Apple heeft de speakers aangepast in de 15-inch ten opzichte van de 13-inch. Waar de 13-inch nog vier speakers had met twee woofers en twee tweeters, heeft de 15-inch maar liefst zes speakers, met twee paar force-cancelling woofers en twee tweeters. Er zitten dus niet alleen meer speakers in, maar ook meer woofers van betere kwaliteit. Vooral in het laag klinken de speakers volgens Apple een stuk beter in de 15-inch MacBook Air.

#3 Standaard geleverd met dubbele usb-c-lader, optie voor nieuwe 70W-oplader

Het goede nieuws: standaard krijg je bij de 15-inch nu een dubbele usb-c-lader van 35W. Wij hebben deze lader eerder nog gereviewed en waren op zich wel positief. Het grootste voordeel is dat je naast je MacBook, tegelijkertijd ook een iPhone, iPad of ander apparaat kan opladen via de tweede usb-c-poort in de oplader. Nadeel is wel dat je de snelheid van 35W alleen haalt bij gebruik van één poort.

Overigens heeft Apple ook een vernieuwde 70W-lichtnetadapter. Deze vervangt de eerder bestaande 67W-variant. Deze oplader is geschikt voor het snelladen van de MacBook. Afgezien van de paar extra wattage, is er geen verschil. De nieuwe 70W-oplader is ook los te koop voor €65,-. Bij het bestellen van de 15-inch MacBook Air kun je de dubbele 35W-lader ook omruilen voor de 70W-snellader. Je betaalt daarvoor niks extra’s.

#4 Bluetooth 5.3 in plaats van Bluetooth 5.0

De 15-inch MacBook Air heeft op het gebied van specs nog een kleine verbetering gekregen. In plaats van Bluetooth 5.0 zoals in de 13-inch van 2022, zit er in de nieuwere 15-inch Bluetooth 5.3. Dat is wat energiezuiniger, is de beveiliging beter en is er minder kans op verstoringen bij de verbinding. In de praktijk zul je er waarschijnlijk maar weinig van merken.

#5 Dezelfde poorten als de 13-inch versie

Misschien weet je het nog wel: de 15-inch MacBook Pro had destijds meer poorten dan sommige versies van de 13-inch MacBook Pro. Waar de 15-inch standaard vier poorten had, zaten er op de instapmodellen van de 13-inch maar twee. Bij de 15-inch MacBook Air zien we dat verschil niet. In beide gevallen krijg je twee Thunderbolt/usb-4-poorten. Je kunt ook op beide modellen maximaal één extern display display tot 6K met 60Hz gebruiken.

#6 Wifi geen upgrade naar versie 6E

Toen Apple dit voorjaar de nieuwe high-end MacBook Pro’s en de nieuwe Mac mini met M2-chip aankondigde, was één van de verbeteringen de ondersteuning voor Wifi 6E. Ook de iPad Pro 2022 kreeg afgelopen najaar deze nieuwe versie. Wifi 6E levert onder andere hogere snelheden, maar helaas heeft Apple er niet voor gekozen om dit toe te voegen aan de 15-inch MacBook Air. Wat daarvoor de reden is, is gissen. Mogelijk wilde Apple niet teveel verschillen in dergelijke specificaties tussen de 15- en 13-inch versie. Ondersteuning voor Wifi 6 is er uiteraard wel.

De nieuwe MacBook Air 15-inch is vanaf nu te bestellen en wordt vanaf 13 juni 2023 geleverd. De vanafprijs van de 15-inch MacBook Air is €1.599,-, terwijl de 13-inch in prijs gedaald is tot €1.299,- (was €1.519,-). Op onze MacBook Air-pagina lees je nog veel meer over deze dunne en lichtgewicht MacBook.

