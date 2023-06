Apple gebruikt in de Apple Stores een iPhone als betaalterminal. Opmerkelijk is dat ze daar een relatief oud toestel voor gebruiken: de iPhone X. Zes jaar na het verschijnen van de iPhone X vindt Apple dat het tijd is voor iets nieuwers: een iPhone 14.

Heb je een iPhone van de zaak en baal je dat je baas niet de allernieuwste voor je wil kopen? Dan is het misschien een schrale troost dat Apple-medewerkers ook niet met de nieuwste iPhones werken. Het betaalsysteem (point of sale) werkt op veel locaties nog met een iPhone X, maar na jaren trouwe dienst vindt Apple dat het tijd is om ze te vervangen. Volgens Mark Gurman van Bloomberg krijgen de medewerkers voortaan een iPhone 14. Voor klanten kan dit ook gunstig zijn: medewerkers kunnen sneller werken, want ze hoeven minder vaak hun verouderde iPhone met lege batterij om te ruilen voor een andere.



Volgens Gurman zijn de batterijen er zo slecht aan toe, dat ze meermaals per dag moeten worden vervangen. Ook zullen de nieuwe toestellen een betere performance hebben, waardoor je minder lang op je bonnetje hoeft te wachten. Een bijkomend pluspunt is dat de nieuwere toestellen Tap to Pay ondersteunen, want daarvoor is een iPhone XS of nieuwer vereist.



Deze lachende medewerkers stappen over naar de iPhone 14.

Een andere reden waarom Apple ze waarschijnlijk wil vervangen is dat het toestel dit jaar geen update meer krijgt naar iOS 17. Daarvoor heb je namelijk minimaal een iPhone XR of iPhone XS nodig. Dit jaar valt ook de iPhone 8-serie af en krijgt vanaf nu alleen nog sporadisch beveiligingsupdates, maar die zijn vaak minder uitgebreid dan bij de recentere toestellen. Zo kreeg de Apple Watch Series 3 onlangs nog een beveiligingsupdate (naar watchOS 8.1.1), maar die loste maar een enkel lek op en niet de andere kwetsbaarheden die in de voorgaande 11 maanden waren opgelost.

Kortom, er spelen allerlei overwegingen. Daardoor vraag je je af waarom Apple zich zo lang heeft vastgeklampt aan oudere toestellen, tot het stadium dat het bijna niet meer werkbaar is. De iPhone X verscheen in 2017 en is bijna zes jaar oud. Is het om kosten te besparen? Of om klanten te laten zien dat iPhones heel lang meegaan? Als je een medewerker met een oud toestel ziet, krijg je een goed gevoel dat jij een veel nieuwere hebt gekocht.

Heb jij ook nog een iPhone X in gebruik en ben je er tevreden over, dan zou je eens kunnen nadenken over de batterij vervangen, zodat hij weer een hele werkdag meegaat. Maar je krijgt geen update meer en dat kan reden zijn om over te stappen naar een iets nieuwer model, zoals de iPhone 12.