iCulture Vandaag: dit was dinsdag 22 juni 2021

We zijn nog lang niet uitgekeken op iOS 15, want ook vandaag delen we weer enkele verbeteringen in een veelgebruikte app. Apple Kaarten in iOS 15 (en ook macOS Monterey) krijgt op een aantal punten nieuwe mogelijkheden, maar niet alles komt meteen naar Nederland. Ook hebben we vandaag een nieuwe review voor je klaar staan, namelijk die van de iRobot Roomba i3+ met Clean Base. Dan kan de stofzuiger het huis netjes maken als jij op vakantie bent. Dat en meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Deals

Tips en uitleg

Agenda-spam in iCloud is nog altijd iets waar veel gebruikers last van hebben. We laten zien hoe je het verwijdert.

Accessoires en devices

Lees in onze review van de Roomba i3+ met Clean Base hoe handig zo’n robotstofzuiger met app is.

En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Buienalarm (gratis, iPhone/iPad/ Watch + IAP , iOS 9.3+) - Buienalarm werkt nu met alle steden wereldwijd.

+ , iOS 9.3+) - Buienalarm werkt nu met alle steden wereldwijd. DataMan - Data Usage Widget (€1,09, iPhone/ Watch + IAP , iOS 14.5+) - Nieuwe thema’s voor de zomer.

+ , iOS 14.5+) - Nieuwe thema’s voor de zomer. Health Stats (gratis, iPhone + IAP , iOS 13.0+) - Nieuw ontwerp voor het beginscherm, detailsscherm en instellingenscherm in deze handige gezondheidsapp.