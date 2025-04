Apple heeft een nieuwe webpagina online gezet genaamd Snapshot, een centrale plek waar gebruikers eenvoudig het werk van hun favoriete artiesten, acteurs en atleten kunnen ontdekken binnen Apple’s eigen diensten: Apple Music, Apple TV en Apple Podcasts. Maar waarom zou je dit gebruiken?

Wat is Apple Snapshot?

Snapshot is een visueel aantrekkelijke pagina met een horizontaal scrollende carrousel van 36 bekende persoonlijkheden, waaronder Taylor Swift, Dua Lipa, Zendaya, Maya Rudolph, Serena Williams, Kendrick Lamar, Drake en Lionel Messi. Elke kaart in de carrousel leidt naar een mini-profiel met een korte biografie en directe links naar relevante content op Apple’s platforms.

Bij het klikken op een profiel, zoals dat van Taylor Swift, krijg je een overzicht van haar werk, inclusief nieuwste muziek zoals The Tortured Poets Department en reputation op Apple Music, films zoals The Eras Tour en The Giver en podcastoptredens zoals bij The Zane Lowe Interview Series op Apple Podcasts. Deze aanpak lijkt op diensten zoals Linktree, waarbij alle relevante content van een artiest op één plek wordt verzameld.

Eerste stap naar meer content-integratie?

Op dit moment bevat de pagina een vaste selectie van namen. Ook is er nog geen zoekfunctie beschikbaar, wat betekent dat je beperkt bent tot de profielen die Apple op dit moment aanbiedt. Mogelijk is Snapshot nog in ontwikkeling en wordt de functionaliteit later uitgebreid, bijvoorbeeld met een zoekbalk of koppelingen binnen de Apple TV- of Music-app. Op dit moment is ons daarom ook nog onduidelijk waarom je de Snapshot-pagina zou gebruiken: je vindt deze en veel meer handige info over bekende namen natuurlijk overal, zoals Wikipedia.

Maar met Snapshot lijkt Apple een eerste stap te zetten richting een meer gecentraliseerde contentervaring, waarbij je minder hoeft te zoeken en sneller toegang krijgt tot relevante inhoud rond de personen die je interessant vindt. Zeker voor gebruikers die veel gebruikmaken van Apple Music, Apple TV en Apple Podcasts, kan dit een interessante stap zijn.

Je kunt de pagina zelf bekijken via snapshot.apple.com. De dienst werkt gewoon op iPhone, iPad en Mac. Wil je meer weten over Apple’s eigen diensten, dan vind je daar op onze pagina nog veel meer over.