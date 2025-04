De veelbesproken AI van Meta krijgt nu zijn eigen losstaande app. Hoewel we in Nederland de app kunnen downloaden zijn de functionaliteiten nogal beperkt.

Meta heeft een losstaande AI-app voor de Meta AI uitgebracht voor iPhone en iPad. Deze app, simpelweg ‘Meta AI’ genoemd, biedt gebruikers volgens Meta een gepersonaliseerde en sociale AI-ervaring, waarmee het de concurrentie aangaat met gevestigde spelers als ChatGPT en Google Gemini.

Diepgaande integratie met andere Meta-apps

Meta AI onderscheidt zich van andere AI-apps door de nauwe integratie met Meta’s eigen sociale netwerken, zoals Facebook en Instagram. Gebruikers kunnen hun accounts koppelen aan de app, waardoor de AI-assistent toegang krijgt tot een schat aan persoonlijke data. Denk aan interesses, gelikete pagina’s, reacties en interacties met vrienden. Op basis daarvan kan de assistent veel gerichtere en persoonlijkere antwoorden geven, afgestemd op jouw digitale leven.

Een opvallende functie binnen de app is de zogeheten Discover-feed. Hierin kunnen gebruikers AI-gegenereerde prompts en antwoorden met elkaar delen, erop reageren, likes uitdelen of zelfs elkaars input ‘remixen’. Dit is vergelijkbaar met hoe je op Instagram een Reels kunt bewerken en opnieuw delen. Het zorgt ervoor dat AI-gebruik geen individuele ervaring blijft, maar juist een sociaal karakter krijgt.

Privacy blijft een vraagstuk

Met de introductie van deze zelfstandige AI-app zet Meta een stevige stap richting een toekomst waarin AI een centrale rol speelt in het dagelijks leven van gebruikers. Door de kracht van zijn sociale platforms zoals Facebook en Instagram te combineren met het geavanceerde Llama 4-taalmodel, biedt Meta een AI-ervaring die sterk gepersonaliseerd is. De assistent kan bijvoorbeeld inspelen op interesses, gedrag en voorkeuren die zijn afgeleid van je socialemediagebruik.

Die vergaande personalisatie roept echter ook vragen op over privacy en gegevensverwerking. Meta heeft namelijk plannen aangekondigd om zijn AI-systemen te trainen met openbare content van gebruikers op Facebook en Instagram. Denk daarbij aan reacties, onderschriften en openbare posts. Hoewel Meta stelt dat privéberichten, gesloten groepen en content die alleen met vrienden wordt gedeeld buiten beschouwing blijven, leidt deze aanpak begrijpelijkerwijs tot zorgen onder gebruikers. Je kan bezwaar aantekenen zodat Meta jouw gegevens niet gaat gebruiken in het trainen van AI-modellen, dit is mogelijk tot 27 mei 2025.

Niet in Nederland

De nieuwe Meta AI-app vervangt de eerdere Meta View-app, die oorspronkelijk bedoeld was om de slimme Ray-Ban Meta-brillen te beheren. Met de komst van de AI-app wordt die functie uitgebreid met een breder pakket aan mogelijkheden, zoals spraakgestuurde interactie en AI-chat. In Nederland is de app inmiddels te downloaden, maar de functionaliteit is nog beperkt: je kunt er op dit moment alleen je slimme bril mee instellen en bedienen. De volledige AI-ervaring is hier nog niet beschikbaar. Wil je nu al aan de slag met Meta’s AI, dan kun je terecht via WhatsApp of Instagram.

