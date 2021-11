Vooral in Amerika ging jarenlang de discussie over het zogenaamde Right to Repair: iedereen zou het recht moeten hebben om zonder consequenties zijn of haar eigen apparaten te fixen. Apple was daar lang fel op tegen, waardoor je beperkt was tot de middelen die Apple aan reparatiebedrijven biedt. Maar volgend jaar komt daar verandering in met het zojuist aangekondigde Self Service-reparaties programma. Wij zijn daarom benieuwd of jij interesse hebt in dit programma en misschien daarom juist besluit om zelf je iPhone te repareren.



Poll: zelf je iPhone repareren?

Om maar meteen met de deur in huis te vallen: veel details en voorwaarden van het nieuwe Self Service-reparaties programma voor het fixen van je iPhone zijn nog niet bekend. We weten niet wat de prijzen zijn van de onderdelen en benodigde tools en ook niet of dit kosteloos is als de reparatie binnen de garantie valt (zoals dat bij Apple zelf is).

Desalniettemin zijn we benieuwd of je het ziet zitten om zelf je iPhone te repareren als je daar de mogelijkheid voor hebt, zoals met Apple’s nieuwe programma.

Apple’s nieuwe programma gaat in 2022 in de VS van start en laat je zelf onderdelen bij Apple bestellen om een reparatie aan een iPhone 12 of iPhone 13 uit te voeren. Om te beginnen met de meest voorkomende reparaties, maar op een later moment is er meer mogelijk. Apple wil het ook mogelijk maken om zelf M1 Macs te fixen. Meer informatie over de aankondiging lees je in ons aparte artikel.