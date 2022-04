iCulture Vandaag: dit was woensdag 27 april 2022

Terwijl we in Nederland Koningsdag vierden, ging het dagelijkse leven in andere landen natuurlijk gewoon door. Apple gooide dan ook gewoon de schakelaar om voor het Self Service Repair-programma, dat nu in de VS van start is gegaan met meer dan 200 originele onderdelen. Ondertussen kun je in Duitsland bekeuringen ontlopen dankzij de snelheidslimieten in Apple Kaarten. Dat en meer lees je in deze iCulture Vandaag!



En deze updates wilden we niet onopgemerkt voorbij laten gaan:

Gentler Streak (gratis, iPhone/ Watch + IAP , iOS 13.0+) - Nu met verbeterde hartslagmeting en widgets.

+ , iOS 13.0+) - Nu met verbeterde hartslagmeting en widgets. ​ Sofa: Downtime Organizer (gratis, iPhone/iPad + IAP , iOS 15.0+) - Lijsten zijn nu persoonlijker.