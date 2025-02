Al een aantal jaar heeft Apple het Self Service Repair-programma, dat sinds eind 2023 ook in Nederland beschikbaar is. Binnen dit programma biedt Apple niet alleen reparatiehandleidingen, maar kun je ook officiële onderdelen en zelfs het benodigde gereedschap bestellen. Bij de iPhone kun je vanaf de iPhone 12-serie alles bestellen wat je nodig hebt (je kunt zelfs de iPhone 16 eigenhandig repareren), maar bij de Mac liep de ondersteuning nog wat achter. Daar is nu verandering in gekomen met de komst van de M4 Macs in de Self Service Repair-store.

M4 Macs zelf repareren

De uitbreiding van de Self Service Repair-store voor de M4 Macs geldt voor alle modellen: van de nieuwste Mac mini tot de 16-inch MacBook Pro. Voor deze modellen kun je nu onderdelen en gereedschap bestellen:

Mac mini M4

iMac M4

MacBook Pro (14-inch, M4)

MacBook Pro (14-inch, M4 Pro/Max)

MacBook Pro (16-inch, M4 Pro/Max)

Er zijn talloze onderdelen die je kan bestellen, zoals accu’s, displays, speakers, moederborden en usb-c-poorten. Mocht er dus iets defect gaan aan je nieuwe M4 Mac, dan kan je ervoor kiezen om dit zelf te repareren en onderdelen bij Apple te bestellen. Het enige wat je nodig hebt, is het serienummer (en de nodige moed om zelf met een reparatie aan de slag te gaan). Je vindt alle informatie op Apple’s website.

Wil je op save spelen, dan kan je natuurlijk ook een afspraak maken bij de Apple Store Genius Bar of een erkende serviceprovider.

Wil je meer weten over Apple’s Self Service Repair-programma, dan lees je in onze FAQ alles wat je moet weten. Belangrijk om van tevoren te weten is dat je vervangende onderdelen kunt retourneren en dat je gereedschap ook kan huren.