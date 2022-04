Snelheidslimieten in Duitsland

Heel wat Nederlanders laten graag de auto uit in Duitsland, om zonder snelheidslimiet te kunnen rijden. Dan vergeet je wel eens dat er ook stukken zijn waar je maar 130 of zelfs 80 mag rijden en goed op de bordjes letten zit niet zo in de Nederlandse volksaard. Gelukkig gaat Apple je nu helpen: in Apple Kaarten zijn nu snelheidslimieten te zien, zodat je met een blik op het scherm weet hoe hard je mag. De snelheidslimieten zijn te zien als verkeersborden.



De snelheidsaanduiding heeft mogelijk te maken met de gedetailleerde kaarten die sinds kort in Duitsland beschikbaar zijn. Je ziet nu veel meer detail: een parkje is ook daadwerkelijk groen en de contouren van huizen zijn in bruin weergegeven. Wij krijgen die gedetailleerde ook, maar dat kan nog wel een jaar duren. Duitsland ligt qua verzamelen van gedetailleerd kaartmateriaal minstens anderhalf jaar op ons voor: in de herfst van 2019 reden ze al rond in diverse regio’s terwijl dat voor ons pas in het voorjaar van 2021 begon.

In Duitsland heeft Apple te maken met een heel andere situatie als in Nederland en België. Heel wat woonhuizen en privéplekken zijn er op verzoek van bewoners onscherp gemaakt, zodat je niet kunt zien hoe fraai de Duitsers wonen. In Beieren hebben ze er zelfs een informatiepagina over gemaakt, waar burgers de adressen vinden waar ze bezwaar kunnen maken en klachten kunnen melden. Een probleem doet zich nu voor bij de Look Around-functie, die nu ook in München actief is. De huizen van bewoners zijn onscherp gemaakt en voorzien van pixels, maar in de 3D Look Around-functie kun je het huis alsnog zien inclusief gevel en andere details.

Met dank aan onze twee tipgevers.