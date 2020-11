iCulture Vandaag: dit was woensdag 18 november 2020

Vandaag hebben we twee reviews en een aantal interessante nieuwtjes voor je klaar staan. In onze review van de iPhone 12 mini delen we onze ervaringen met Apple’s kleinste model van het jaar. Is het scherm niet te klein of juist net goed? En hoe ligt hij in de hand? Ook hebben we een review van Apple’s leren MagSafe-case voor de iPhone 12-serie. Hoe bevalt het nieuwe ontwerp? Vandaag maakte Apple ook bekend dat kleine ontwikkelaars nog maar 15% App Store commissie hoeven te betalen, dus dat is goed nieuws voor veel appmakers. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



