Totale markt voor streaming muziek groeit

De totale markt voor streaming muziekdiensten omvatte in 2021 bijna 524 miljoen wereldwijde luisteraars. Dat is een groei van 109,5 miljoen mensen (+26%) ten opzichte van het jaar daarvoor. Dit heeft onder andere te maken met het feit dat meer mensen door COVID thuis blijven. Apple Music wist meer klanten te trekken, maar heeft nog steeds een flinke achterstand op Spotify. Spotify heeft nu 31%, maar er is wel sprake van een daling: in 2019 was het nog 34% en in 2020 was het 33%. Amazon Music en Tencent Music hebben elk 13% marktaandeel en YouTube Music is goed voor 8% wereldwijd. Overige muziekdiensten zoals Deezer scoren lager.



Het onderzoek werd uitgevoerd door MIDiA Research en heeft betrekking op het tweede kwartaal 2021. Uit de cijfers is af te leiden dat Apple de grens van 78 miljoen betalende gebruikers is gepasseerd, terwijl Spotify op 160 miljoen betalende gebruikers zit. Er is dus weinig kans dat Spotify de leidende rol de komende jaren kwijtraakt. Wel blijken andere spelers in staat om verder te groeien, waardoor het alsnog zin heeft om ze in de lucht te houden. De snelst groeiende muziekdienst in de afgelopen twee jaar is bijvoorbeeld YouTube Music, dat nu nog op 8% zit maar wel potentie heeft.

Verder is het goed om te weten dat de inkomsten van de streaming diensten niet altijd zijn gestegen. Dat komt omdat steeds meer mensen kiezen voor gezinsbundels, kortingsbundels (zoals Apple One) of profiteren van de lagere prijsstelling in opkomende markten. Die opkomende markten zorgen er ook voor dat het totale aantal luisteraars blijft groeien: steeds meer mensen kunnen zich een smartphone met maandabonnement op een muziekdienst veroorloven.

