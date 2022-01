In 2016 bracht Nanoleaf, toen een relatief onbekend bedrijf, de Nanoleaf Aurora-panelen uit. Deze eerste generatie lichtpanelen waren uniek qua vorm. Zoals we destijds in onze review van de Nanoleaf Light Panels schreven, was het eens wat anders dan de Philips Hue-lampen. Nu neemt het bedrijf afscheid van de eerste generatie lichtpanelen.



Nanoleaf stopt met eerste generatie lichtpanelen

Zelf noemt het bedrijf het stopzetten van de originele lichtpanelen een ‘retirement & graduation’. Wat dit in feite betekent is dat dit model niet meer gemaakt wordt en dus ook niet meer verkrijgbaar zal zijn. De modellen die je nu nog in de winkel kan vinden, is dus oudere voorraad. Nanoleaf zelf verkoopt nog enkele accessoires met 30 tot 50% korting, maar de voorraad daarvan is bijna zo goed als op.

Het goede nieuws is dat de ondersteuning met software beschikbaar blijft. Bediening met de Nanoleaf-app blijft gewoon mogelijk en zelf spreekt de maker van een “hele, hele lange periode”. Ook blijft je 2-jarige garantie op de lichtpanelen behouden. Dit geldt vanaf het moment van aankoop. Ook vervangbare exemplaren blijven binnen de garantie beschikbaar.

De opvolger: Nanoleaf Shapes

De Nanoleaf Shapes, die in 2020 aangekondigd werden, zijn de officieuze opvolgers van de eerste generatie Nanoleaf. Behalve driehoeken kun je ook kleinere driehoeken en hexagonen gebruiken. Deze zijn met elkaar te combineren. Andere verschillen zijn bediening met aanraking, ondersteuning voor Thread, kleinere hoekjes en een verbeterd bevestigingssysteem.

Er zijn startersets met kleine driehoeken, gewone driehoeken en hexagonen. Daarnaast zijn er diverse uitbreidingsets beschikbaar. Andere modellen van Nanoleaf zijn de Elements (panelen met houtlook) en de nieuwe Nanoleaf Lines, een soort futuristische lichtbalken. Lees ook ons overzicht van alle Nanoleaf-producten.