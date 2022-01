Het was belangrijk nieuws afgelopen september: Apple maakte van iOS 15 geen verplichte update. Een van de verbeteringen van iOS 15 was dat het niet nodig was om naar deze versie te updaten, maar toch beveiligd te blijven met de nieuwste beveiligingsupdates. Maar inmiddels lijken de kaarten anders geschud te zijn, zo blijkt uit een analyse.



‘Geen beveiligingsupdates voor iOS 14 meer, iOS 15 nu verplicht’

Apple heeft sinds de komst van iOS 15 welgeteld één keer een aparte beveiligingsupdate voor iOS 14 uitgebracht, namelijk iOS 14.8.1. Deze update is voor alle mensen met toestellen die ook iOS 15 kunnen draaien, maar die om wat voor reden dan ook nog niet de overstap willen maken naar iOS 15. De update bevatte een aantal van dezelfde beveiligingsverbeteringen als de gelijktijdig verschenen iOS 15.1-update. Maar nu blijkt dat sinds de komst van iOS 15.2, iOS 14.8.1 helemaal niet meer aangeboden wordt.



Apple toont iOS 14.8.1 niet meer. Screenshots via Github.

Op een toestel dat nog draait op iOS 14 (minimaal iOS 14.5), zou je eigenlijk twee updates aangeboden moeten krijgen: iOS 15.2.1 en iOS 14.8.1. Maar sinds de komst van iOS 15.2 is dit veranderd. Je kan alleen nog updaten naar iOS 15.2.1 en dus niet meer blijven zitten op iOS 14. Apple heeft bovendien al een tijd geen iOS 14-update meer uitgebracht, terwijl er in iOS 15.2 nog tal van beveiligingsverbeteringen doorgevoerd zijn.

Het is nog niet duidelijk of Apple nog plannen heeft om op een later moment alsnog een nieuwe beveiligingsupdate van iOS 14 aan te bieden. Het zou kunnen dat Apple voor nu simpelweg alleen nog iOS 15.2.1 aanbiedt, omdat er nog geen nieuwere versie met verbeterde beveiliging dan iOS 14.8.1 is.

Cijfers iOS 15 lopen achter

Wat de reden van deze ogenschijnlijke koerswijziging is, is niet duidelijk. Feit is wel dat de installatiecijfers van iOS 15 flink achter lopen in vergelijking met iOS 14 een jaar geleden. Uit de nieuwste cijfers van Apple blijkt dat 63% van alle toestellen draait op iOS 15. Bij modellen die de afgelopen vier jaar geïntroduceerd zijn, is dat 72%. In december 2020, drie maanden na het verschijnen van iOS 14, waren deze cijfers respectievelijk 72% en 81%. Dit zou voor Apple een reden kunnen zijn om geen updates voor iOS 14 meer uit te brengen, om zo het percentage iOS 15-gebruikers omhoog te krikken. Maar het werkt ook andersom: dat de cijfers nu lager zijn, kan ook te maken hebben met het feit dat iOS 15 tot voor kort niet verplicht was.

