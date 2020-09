iCulture is genomineerd voor App van het Jaar

Net als voorgaande jaren is er ook in 2020 weer een verkiezing van Website van het Jaar. We zijn dit jaar genomineerd in de categorie App van het Jaar. Er is dit jaar zware competitie en we hebben dan ook je steun extra hard nodig. Kunnen we op jouw stem rekenen?

Je kunt stemmen tot en met 16 oktober en maakt daarbij kans op mooie prijzen. Zo kun je een Sonos Play:5 en één van de vijf cadeaubonnen van bol.com winnen. Je kunt ook een weekend in een viersterrenhotel winnen ter waarde van €350.

Breng hier je stem uit op iCulture