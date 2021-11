iCulture Vandaag: dit was maandag 29 november 2021

Het is Cyber Monday, dus we duiken nog even in de nieuwste aanbiedingen en scherpe deals. Maar ook op nieuwsgebied was er weer genoeg te doen. Volgens nieuwe geruchten heeft Apple de AirPower-oplader nog steeds niet opgegeven. Andere accessoires gaan een stuk vlotter: zo is er nu de PenPad uit Nederland, die met hulp van Kickstarter realiteit lijkt te gaan worden. Dat en nog veel meer in deze iCulture Vandaag!



Nieuws en opinie

Apple geeft plannen voor een AirPower-oplader nog steeds niet op.

In de NLZIET-app zijn nu profielen aanwezig, zodat iedereen z’n eigen aanbevelingen krijgt.

Deals

Tips en uitleg

Accessoires en devices

In de iCulture Gift Guide vind je nog wat handige cadeau-ideeën.

​ De PenPad op Kickstarter is een Nederlands sneltoetsenpaneel voor tekenen op je iPad.