Apple opent op donderdag 2 december een nieuwe Apple Store in Berlijn: Appel Rosenthaler Strasse in het stadsdeel Mitte. Na jaren heeft Berlijn eindelijk een tweede store.

Apple Rosenthaler Strasse

Voor je volgende bezoek aan Berlijn heb je een extra item op je todo-lijst: een bezoek aan de nieuwste Apple Store. Speciaal voor de opening had Apple eerder al een wallpaper uitgebracht en vanaf deze begin deze week is het mogelijk om de store via de ramen te bewonderen. Aanstaande donderdag 2 december is de officiële opening, maar je zult je er wel voor moeten aanmelden. Daarnaast zijn er Today at Apple-sessies van lokale illustratoren.



De tweede Apple Store in Berlijn bevindt zich in het hart van Berlijn, vlakbij Alexanderplatz en andere bekende bezienswaardigheden in Mitte. De facade bestaat uit 7 meter hoge glaspanelen. De winkel draait 100% op hernieuwbare energie.

Wat deze nieuwe locatie bijzonder maakt is dat het niet zomaar een store in een winkelcentrum is, maar dat het op een toplocatie is met een bijzondere indeling. Zo beschikt deze Apple Store over een speciale Pickup-area, die je nog in maar weinig winkels ziet. Het is de eerste in Europa. Je kunt hier terecht om een eerder geplaatste bestelling af te halen.

Deze nieuwe Apple Store is ook voorzien van een Videowall met Forum, waar je sessies kunt volgen. Speciaal voor de opening zijn er enkele illustratoren uitgenodigd die in Berlijn werkzaam zijn. Het gaat om Ruohan Wang, ZEBU en Parallel Uinverse. In twee uur durende sessies op respectievelijk 2, 3 en 4 december kun je zien hoe zij te werk gaan bij het tekenen op een iPad.

Daarnaast krijgt Berlijn in de loop van volgend jaar ook Today at Apple Creative Studios, een wereldwijd initiatief van Apple om ondervertegenwoordigde bevolkingsgroepen te helpen met mentoring, training, hulpmiddelen en creatieve middelen. Apple gaat ter plekke nauw met non-profitorganisaties samenwerken om jonge mensen en gerenommeerde kunstenaars samen te brengen. Zo kunnen ze hun creatieve talenten verder ontwikkelen.

Eerdere foto’s van de Apple Rosenthaler Strasse zijn verschenen op het Twitter-account Storeteller, een aanrader als je op de hoogte wilt blijven van alle Apple Store-openingen. De winkel was eerder voorzien van kleurrijke bestickering in afwachting van de officiële onthulling.

Eerder was er al een Apple Store aan de Kurfürstendamm. Dat de hoofdstad van Duitsland door maar één winkel bediend werd, was eigenlijk uitzonderlijk gezien het grote aantal inwoners en het feit dat er ten oosten van Berlijn geen Europese Apple Stores meer zijn. Andere Duitse steden zoals Keulen en Hamburg hadden al veel langer een tweede store.

Mocht je de onbedwingbare neiging krijgen om nu al naar Berlijn af te reizen, hou er dan rekening mee dat op veel plekken de 2G-regel geldt (genezen of gevaccineerd). Ook moet je sinds 21 november een inreisformulier invullen en bij vliegreizen is een gezondheidsverklaring vereist.

Apple heeft nu meer dan 500 retailwinkels wereldwijd. Behalve in Berlijn zijn er recent ook nieuwe winkels bijgekomen in Turkije (Bağdat Caddesi in Istanbul) en Los Angeles (The Grove).