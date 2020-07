Gerucht: ‘Nieuwe Apple-app voor Windows op komst’

Apple zou op het punt staan een nieuwe app voor Microsoft Windows 10 uit te brengen. Mogelijk wil Apple iTunes vervangen door één of meer losse apps. De app zou binnenkort beschikbaar moeten komen in de online Microsoft Store.

Nieuwe media-app voor Windows?

Het gerucht is afkomstig van de Italiaanse blog Aggiornamenti Lumia, dat nog geen noemenswaardig track record heeft. Wel weten we dat Apple vorig jaar vacatures plaatste voor software-engineers, die zouden gaan werken aan de “volgende generatie” media-apps voor Windows. Mogelijk heeft dat er iets mee te maken. Op de Mac heeft Apple iTunes vervangen door losse media-apps, maar op Windows gebeurde dat nog niet.



De vacatures waren gericht op mensen die ervaring hebben met Universal Windows Platform (UWP). Deze werd gelijktijdig met Windows 10 uitgebracht en geeft ontwikkelaars de mogelijkheid om software te maken voor Windows 10, Xbox One en HoloLens.

Apple Music- en TV-app voor Windows

Apple biedt op Windows momenteel iTunes en iCloud-apps aan. De meest voor de hand liggende kandidaten voor nieuwe apps zijn Apple Music en Apple TV+, omdat daarmee het meeste geld wordt verdiend. Verder zou Apple aparte apps voor Podcasts en Boeken kunnen uitbrengen. iTunes op Windows regelt het afspelen van media, geeft je toegang tot Apple Music en de iTunes Store en helpt bij het beheren van je iPhone of iPad. Er zijn echter alternatieven, ook van derde partijen.

Werkt ook op Xbox One

iTunes voor Windows bestaat al jarenlang en staat sinds 2018 in de Microsoft Store. Ook is Apple’s software gaandeweg op steeds meer andere apparaten te vinden. De TV-app verscheen bijvoorbeeld op smart tv’s van LG. Door UWP-apps te maken kan Apple de TV-app niet alleen geschikt maken voor pc’s met Windows 10, maar ook voor de Xbox One, een spelconsole die door veel mensen ook als multimedia-speler wordt gebruikt.