De afgelopen jaren neemt Apple regelmatig nieuwe bedrijven en startups over. Meestal focust Apple daarbij op twee onderwerpen: machine learning en augmented en virtual reality. De eerste categorie komt vooral van pas voor Siri, zo ook de specialisatie van de nieuwste overname. De afgelopen weken heeft het personeel van Inductiv zich bij Apple aangesloten.



Apple neemt Inductiv over, gespecialiseerd in machine learning

Bloomberg ontdekte de overname, waarna Apple de deal al snel bevestigde met een algemeen statement. Het team van Inductiv uit Waterloo in Canada werkt nu sinds een paar weken bij Apple, onder andere aan het verbeteren van Siri, machine learning en andere soortgelijke dataverwerking. Het bedrijf is gespecialiseerd in het automatiseren van het identificeren en corrigeren van fouten in grote hoeveelheden data. Ze maken hiervoor gebruik van kunstmatige intelligentie.

Dit komt vooral van pas bij bijvoorbeeld het verkeer interpreteren van opdrachten via Siri of het geven van foute antwoorden. Gebruikers van Siri klagen al jaren over dat de assistent soms compleet verkeerde antwoorden geeft en dat de assistent flink achterloopt op concurrenten. Deze overname van Inductiv kan de werking van Siri flink verbeteren, al duurt het waarschijnlijk nog wel een tijd voordat we daar als gebruiker daadwerkelijk iets van merken.

Andere bedrijven die Apple onlangs overgenomen heeft om Siri te verbeteren, zijn Voysis, Xnor en Laserlike. Al deze bedrijven zijn gespecialiseerd in onderwerpen als machine learning, kunstmatige intelligentie en spraaktechnologie. Al deze overnames staan onder leiding van John Giannandrea, Apple’s senior vice president van machine learning. Giannandrea werkte voorheen onder andere bij Google.